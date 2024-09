- Intenses pluies et fortes orages dans la région nord.

Le service météorologique allemand (DMS) prévoit des orages avec de la foudre et de fortes précipitations pour Hambourg et Schleswig-Holstein. Ces orages devraient être intenses, accompagnés d'une couverture nuageuse croissante, ce qui pourrait entraîner des conditions météorologiques dangereuses. Le thermomètre devrait atteindre 23 degrés Celsius sur la côte ouest et 29 degrés Celsius près de la frontière avec Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Selon le DMS, il y aura des orages intermittents, parfois violents, se déplaçant vers le nord pendant la nuit de mercredi. Les températures baisseront à une fourchette de 16 à 20 degrés Celsius. Jeudi, la prévision est sèche avec des températures maximales tempérées de 26 degrés Celsius sur les îles, et des températures variant de 28 à 32 degrés Celsius du nord-ouest au sud-est.

Le DWD a émis des avertissements pour des orages et de fortes pluies, invitant les résidents à se préparer à ces conditions météorologiques prévues par le DWD. During the forecasted storms, it's crucial to stay indoor and avoid outdoor activities to minimize risks.

