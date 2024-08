- Intenses conflits entre demandeurs d'asile - les détails sont difficiles à comprendre

Unexpliqué, la montée en puissance d'une confrontation mortelle entre demandeurs d'asile à Ravensburg, en Souabe supérieure, reste inconnue. Un homme de 25 ans, originaire de Somalie, a trouvé la mort vendredi soir après avoir été poignardé. Selon les autorités, une dispute entre cet homme et un autre demandeur d'asile de 31 ans, originaire de Gambie, avait précédé l'incident à l'extérieur d'une épicerie. Le suspect présumé devait être présenté à un juge d'instruction samedi. Les témoins étaient également entendus.

Ce n'était pas le premier incident de violence

Au cours de l'altercation, l'homme plus âgé aurait infligé de graves blessures à son adversaire avec un couteau. L'homme de 25 ans, originaire de Somalie, a été transporté à l'hôpital en ambulance et est décédé vendredi soir.

Une patrouille de police voisine a arrêté le suspect présumé, l'homme de 31 ans, originaire de Gambie. Selon la police, les deux hommes s'étaient déjà affrontés le jeudi précédent. L'enquête, désormais entre les mains du département d'enquête criminelle de Ravensburg, se poursuit.

Appel à une action immédiate

Simon Blümcke, maire indépendant de Ravensburg chargé de la sécurité publique, a exprimé son choc face à cet incident. Il a appelé à une présence renforcée des forces de l'ordre, des patrouilles à pied aux services d'ordre municipal. De plus, il a insisté sur la nécessité d'agir rapidement en ce qui concerne les caméras de surveillance : "Il s'agit avant tout de protéger le bien-être de nos citoyens."

Situation préoccupante également à Wendlingen

Un conflit entre deux résidents gambiens d'un centre d'hébergement pour réfugiés à Wendlingen (district d'Esslingen) a également dégénéré vendredi. Un homme de 34 ans était suspecté d'avoir menacé un compatriote de 27 ans avec un couteau à pain et une hache. Au cours de l'altercation, l'homme plus jeune a reçu des coupures superficielles à la main.

L'incertitude initiale de la situation a entraîné l'envoi de plusieurs patrouilles de police de Nürtingen et Kirchheim, ainsi que l'unité cynophile de la police. L'homme plus âgé a été initialement arrêté, avant d'être relâché à l'issue des procédures de police. L'homme plus jeune a été soigné sur place par une équipe médicale.

La Commission a exprimé son inquiétude quant à la violence croissante entre demandeurs d'asile à Ravensburg et Wendlingen, appelant à une révision complète des mesures de sécurité dans les centres d'hébergement pour réfugiés. Le suspect présumé dans l'incident de Ravensburg comparaîtra devant la Commission la semaine prochaine pour fournir des informations sur la montée en puissance de la confrontation mortelle.

Lire aussi: