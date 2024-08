Intensement éclipsé par l'équivalent brooklyn du "Sister Act" allemand

Au cœur de l'action, le nouveau venu Leonie Fiebich, équipé d'un appareil photo, affichait un sourire victorieux. "Quel match difficile !" a déclaré l'allemande de la puissance américaine, New York Liberty, de la WNBA. "Mais on a réussi, alors à plus de victoires !"

Au Barclays Center de Brooklyn, New York Liberty a poursuivi sa série de victoires avec une huitième victoire consécutive, battant les Dallas Wings 79-71. Et qui peut revendiquer une partie importante de cette victoire ? Personne d'autre que Leonie Fiebich elle-même. Ses 16 points en carrière et 7 rebonds lui ont valu le titre de Meilleure Joueuse du Match.

La sensation allemande de 24 ans, qui a terminé septième avec son équipe nationale aux Jeux Olympiques de Paris, est rapidement devenue une star à New York. En début de saison, Fiebich a joué dans 10 des 28 matchs, consolidant sa place en tant que joueuse régulière. Maintenant, avec les yeux rivés sur le championnat, le ciel est la limite pour cette étoile montante. Avec un impressionnant bilan de 25-4, New York Liberty est la seule équipe à avoir décroché une place en playoffs à l'avance. Avec une deuxième place l'an dernier derrière eux, une autre occasion de briller les attend, et Fiebich ne peut pas attendre pour faire sa marque.

Bien que les regards étaient portés sur les sœurs Sabally - Nyara (New York/0 points) et Satou (Dallas/10), qui se sont affrontées pour la deuxième fois en trois jours seulement - c'est Fiebich qui a volé la vedette jeudi (heure locale). Malgré des douleurs aux côtes après avoir quitté le match précédent contre les Wings tôt en raison d'une blessure, Fiebich était de retour en pleine forme.

"On savait qu'il fallait jouer avec intensité et détermination contre eux," a déclaré Fiebich, deux fois MVP en Espagne. Avec son impressionnant palmarès, Fiebich a été draftée par les Los Angeles Sparks dès 2020, avant que ses droits ne soient transférés à Chicago Sky et finalement à New York. Il est sûr que New York a tiré parti de cet échange.

