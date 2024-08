- "Intellectuellement avancé" par opposition à "innocente": St Pauli cherche à provoquer l'Union

Blessin Baféyimo rate quatre fois dans la boîte de presse de Millerntor pour son premier but de baby-foot, confessant plus tard. Lors de la conférence de presse d'avant-match, il a mis en avant les enseignements clés de leur défaite laborieuse contre le 1. FC Heidenheim lors de leur premier match de championnat : l'efficacité. Son score de baby-foot pourrait être un reflet de ce qu'il souhaite pour le déplacement de son équipe contre Union Berlin, prévu pour vendredi soir (20h30/DAZN).

Blessin a reconnu : "Ils doivent être poussés jusqu'à leurs limites absolues. Un peu de chance devant le but et ils pourraient revenir avec quelque chose de précieux de Berlin." Il a insisté sur l'importance d'être "plus acharné et plus excessif". L'entraîneur s'attend à un match difficile.

Le côté hambourgeois a été battu 0:2 lors de son match d'ouverture à domicile contre le 1. FC Heidenheim, malgré avoir eu l'avantage. L'entraîneur expérimenté a mis en garde contre l'exagération de la situation. Après la première rencontre, il trouve difficile de tirer une conclusion définitive.

"L'ambiance fantastique" selon Irvine

Le capitaine Irvine a également tiré des leçons de la défaite démoralisante. Selon lui, le FC St. Pauli doit être "plus détaché et plus malin, et moins innocent". L'international australien a partagé ses pensées lors d'une ronde de médias. Sa prolongation de contrat a été annoncée la semaine dernière. Ce week-end, Irvine vise une victoire dans l'environnement sous les projecteurs à Berlin. Irvine attend avec impatience la "superbe atmosphère" dans le stade. Environ 2 400 billets ont été attribués aux supporters hambourgeois. Irvine prévoit un "match à haute tension". La présence du défenseur Saliakas dans l'équipe de la capitale est également possible, selon Blessin.

L'équipe de la capitale, qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière et a évité de justesse la relégation, a commencé la nouvelle saison avec un match nul 1:1 contre Mayence, sous la direction de l'entraîneur Bo Svensson.

"Ravi de toutes les nouvelles recrues" - Blessin

Le club local affrontera également un ancien joueur de leurs rivaux perpetuels, le Hamburger SV. Benes, la nouvelle recrue des Berlinois, a participé au derby contre le FC St. Pauli la saison dernière. "Pour moi, c'est une situation un peu particulière. La passion reste intense", a commenté le Slovaque de 26 ans avant le match.

Le FC St. Pauli n'attend pas de signatures à gros budget avant la date limite de transfert. "Il n'y a pas de pression sur nous pour agir", a déclaré Blessin. L'équipe locale aimerait "prendre son temps" jusqu'à la fermeture de la fenêtre de transfert vendredi soir. Si une opportunité se présente, ils seront "naturellement prêts sur le marché des transferts". Cependant, il a souligné : "Je suis extrêmement satisfait de toutes les nouvelles recrues".

Blessin a parlé de l'Union Berlin, déclarant : "Ce sont une équipe solide avec de l'enthousiasme. Ils doivent être poussés jusqu'à leurs limites pour obtenir des résultats." En ce qui concerne les pensées d'Irvine, il a mentionné : "Irvine pense que le FC St. Pauli doit être plus calculateur et moins naïf dans son approche contre l'Union Berlin."

Lire aussi: