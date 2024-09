- Intel vise à préserver sa future domination sur le marché des PC grâce à un matériel innovant.

Géant des microprocesseurs Intel prévoit de récupérer son terrain perdu dans le secteur des PC grâce à sa dernière génération de puces. Le nouveau système de processeur Core Ultra 200V, anciennement connu sous le nom de Lunar Lake, est annoncé comme étant plus puissant et économique que les puces concurrentes de Qualcomm et AMD, selon l'annonce d'Intel lors de l'événement technologique IFA à Berlin. Intel se targue également que ces processeurs seront compatibles avec tout logiciel Windows PC grâce à leur architecture X86.

Les premiers ordinateurs grand public équipés de cette nouvelle puce seront disponibles sur le marché le 24 septembre et sont déjà en précommande. Les ordinateurs professionnels devraient suivre en début d'année 2023.

Géant de la tech sous pression

Intel doit faire face à des défis croissants dans le domaine des PC. Apple a migré ses Mac vers des puces conçues en interne, basées sur l'architecture de la société britannique de semi-conducteurs Arm, ce qui a entraîné une durée de vie de la batterie prolongée et des performances améliorées. De plus, la nouvelle catégorie d'ordinateurs Microsoft Copilot+PC a initialement présenté des puces uniquement de Qualcomm, le rival d'Intel, car Lunar Lake n'était pas encore prêt à être lancé. Qualcomm, qui repose sur les architectures Arm, cherche depuis longtemps à concurrencer la domination d'Intel dans les ordinateurs Windows.

La compatibilité comme argument de vente

Intel riposte avec les puces Lunar Lake, affirmant qu'elles offrent des performances de jeu supérieures à celles de Qualcomm. Dans une pique subtile contre Qualcomm, Intel a souligné que 23 jeux PC ne fonctionnaient pas avec les puces Qualcomm. En raison des architectures différentes, les logiciels Windows pour les ordinateurs Arm nécessitent soit une refonte complète, soit un fonctionnement via un logiciel de traduction.

Entre-temps, de nouvelles fonctionnalités AI pour Copilot+PC seront disponibles pour les acheteurs d'ordinateurs à puces Intel via des mises à jour du système d'exploitation Windows en novembre.

Lunar Lake pourrait être déterminant pour l'avenir d'Intel. La société a récemment annoncé un plan de restructuration, comprenant des licenciements d'environ 15 000 employés et des pertes financières continues. Selon les rapports des médias, des mesures plus radicales, telles que l'abandon de projets de fabrication, sont envisagées. Intel prévoit de développer une usine de $30 milliards à Magdeburg, entre autres initiatives.

Les processeurs Lunar Lake, avec leur architecture X86 similaire à l'architecture, devraient offrir une compatibilité universelle avec tout logiciel Windows PC, offrant ainsi un avantage potentiel sur les concurrents Qualcomm et AMD. Après le lancement réussi des puces Lunar Lake dans les ordinateurs grand public le 24 septembre, les entreprises pourraient également adopter ces processeurs, à partir du début de l'année 2023.

