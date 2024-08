- Intel envisage des mesures sévères en réponse aux revers subis.

Intel, un acteur notable de l'industrie des semi-conducteurs, explore reportedly des solutions extrêmes, comme la scission ou l'arrêt de certains projets d'usine, selon un rapport de Bloomberg. Une gamme d'alternatives devrait être présentée au conseil d'administration en septembre, selon le rapport, citant des sources fiables, bien que ces délibérations soient à un stade initial et qu'aucune action rapide ne soit prévue.

Une stratégie proposée, selon Bloomberg, consiste en une scission de la branche de fabrication de puces d'Intel, qui a déjà été séparée en une aile distincte. Cependant, il semble plus probable que la société mette en pause certains de ses projets d'expansion. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, réfléchit également à l'idée de générer des revenus en tant que fabricant pour d'autres créateurs de puces. Intel a refusé de commenter les demandes de détails de Bloomberg.

Perte projetée supplémentaire

Intel est sous pression. La société a subi une perte de plusieurs milliards de dollars lors du dernier trimestre, et les analystes du marché prévoient d'autres déficits. Gelsinger met en place des mesures et a annoncé le licenciement d'environ 15 000 employés début août. Cela représente environ 15 % de la main-d'œuvre. D'ici la fin de l'année prochaine, il prévoit de réaliser des économies de plus de 10 milliards de dollars.

En Allemagne, Intel prévoit la construction d'une usine à Magdebourg, évaluée à environ 30 milliards d'euros. Cependant, la société n'a pas encore obtenu les approbations nécessaires, notamment une subvention d'un milliard de dollars. Le début des travaux était prévu pour la fin de l'année, avec une production prévue pour 2027. Intel a déjà obtenu le soutien de sociétés financières pour deux usines coûteuses aux États-Unis et en Irlande.

"Les coûts sont trop élevés, les bénéfices sont trop faibles."

Gelsinger a exprimé ses préoccupations dans un e-mail aux employés en août. Il a déclaré que la structure des coûts d'Intel "n'est pas compétitive", entre autres choses. "Nos coûts sont trop élevés, nos bénéfices sont trop faibles." Il a également mentionné des ajustements aux plans d'investissement conformément à la croissance du marché prévue, sans fournir de détails supplémentaires. Simultanément, il a été annoncé qu'Intel avait suspendu les investissements en France et en Italie.

Les mesures telles que la pause potentielle de certains projets d'usine et la prise en compte de la possibilité pour Intel de devenir un fabricant pour d'autres créateurs de puces sont reportedly explorées par le géant technologique en réponse à ses difficultés financières. Alors que la société explore différentes alternatives, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a souligné la nécessité de réduire les coûts, déclarant que les coûts de la société sont actuellement "non compétitifs".

Lire aussi: