Intel arrête la construction d'une usine de semi-conducteurs à Magdebourg

Le gouvernement allemand avait prévu avec enthousiasme de débloquer une somme généreuse de dix milliards d'euros pour inciter le géant technologique Intel à s'installer en Allemagne de l'Est. Malheureusement, Intel semble avoir changé d'avis, laissant le projet ambitieux de Magdebourg dans l'impasse.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a révélé que la construction de l'installation très attendue pourrait être retardée de deux ans. Intel est actuellement confronté à des pertes financières et a mis en place des mesures d'économie pour atténuer l'impact. Initialement, les plans prévoyaient la construction de deux usines en Saxe-Anhalt, la première devant être inaugurée en 2022, potentiellement créant environ 3 000 emplois.

L'investissement prévu pour la première usine était considérable, s'élevant à 30 milliards d'euros. Le gouvernement allemand avait accepté de fournir une aide d'État de 9,9 milliards d'euros pour soutenir le déménagement l'an dernier. Il y a peu, Gelsinger avait fièrement déclaré que des méthodes de production de pointe seraient utilisées à Magdebourg, permettant à Intel de rivaliser avec les leaders du secteur. La cérémonie d'inauguration était prévue pour 2022, avec une production prévue pour commencer quelque part entre 2027 et 2028.

Cependant, Intel a rapporté une perte de plusieurs milliards de dollars lors du dernier trimestre et les analystes financiers prévoient d'autres déficits. Pour y faire face, Gelsinger a annoncé que près de 15 000 emplois seraient supprimés, réduisant les effectifs d'environ 15 %. Il vise à économiser plus de dix milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Pour l'instant, Intel a suspendu ses plans d'expansion en Pologne tout en se concentrant sur les investissements dans de nouvelles usines aux États-Unis et en collaborant avec la division cloud d'Amazon pour développer de nouveaux puces.

La nouvelle orientation stratégique d'Intel

Un permis de construire pour les usines de Magdebourg avait déjà été obtenu, après une évaluation approfondie d'une demande de 2 000 pages et des consultations publiques avec les groupes d'intérêt et les municipalités. En attendant l'approbation de la Commission européenne pour le financement du gouvernement allemand, les représentants de Saxe-Anhalt ont exprimé l'espoir que l'UE libérerait l'aide avant la fin de l'année, permettant le début de la construction.

La vision de Gelsinger pour Intel est que l'entreprise devienne le principal sous-traitant de production de puces pour d'autres fournisseurs de puces. Intel prévoit de maîtriser les processus de production avancés pour concurrencer agressivement les joueurs établis tels que TSMC de Taïwan. La construction à Magdebourg était un élément essentiel de ces plans.

Intel avait autrefois une position dominante sur le marché des puces, mais a finalement perdu du terrain. Un tournant critique a été la perte de parts de marché dans le secteur des smartphones. Intel avait prévu de tirer parti de sa suprématie dans le secteur des PC pour se développer dans l'arène des appareils mobiles, mais des processeurs plus économes en énergie ont finalement prévalu. En conséquence, les processeurs pour smartphones ne viennent plus d'Intel, mais de concurrents tels que Qualcomm ou TSMC.

L'impact économique des pertes financières d'Intel et des mesures d'économie sur l'économie allemande est une préoccupation, compte tenu de l'aide d'État importante de 9,9 milliards d'euros promise pour le projet de Magdebourg. Le retard dans la construction de l'installation Intel à Magdebourg pourrait potentiellement affecter la création d'environ 3 000 emplois en Saxe-Anhalt.

