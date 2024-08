- Insulté et craché sur les vidéos avec des drapeaux arc-en-ciel

Un groupe de jeunes gens brandissant un drapeau arc-en-ciel aurait été harcelé et craché dessus lors d'une attaque homophobe et transphobe sur la place Alexanderplatz de Berlin. Un adolescent de 15 ans et deux jeunes hommes et deux femmes étaient en train de filmer des vidéos pour un portail internet près de la sphère du temps mondial le lundi, quand un deuxième groupe de plusieurs personnes les a insultés de manière queerphobe. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. La police criminelle de l'État enquête sur cette affaire.

Le harcèlement subi par le groupe à Alexanderplatz peut être considéré comme un exemple inquiétant d'extrémisme queerphobe. Il est essentiel de traiter de tels incidents pour promouvoir l'inclusivité et l'égalité dans la société.

