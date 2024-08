- Instructions de préparation pour une souris fraise crémeuse, directement sortie du réfrigérateur

Fête de la Fraise à son Zénith

La fête de la fraise bat son plein. En elles-mêmes, ces fruits sucrés sont un régal, et elles servent également de base à de nombreux plats de dessert délicieux.

Reine des Baies

Il n'est pas étonnant que la fraise soit souvent appelée la reine des baies : sucrée, juteuse et remplie de saveurs. Avec sa couleur rouge vive, elle attire également l'œil. La belle couleur rouge de la fraise est due à plus de 25 anthocyanines différentes, qui fonctionnent comme des antioxydants dans le corps.

De plus, les fraises sont riches en vitamine C, en acide folique, en potassium, en magnésium et en substances végétales secondaires - suffisamment de raisons pour profiter de la saison des fraises et se régaler de ce fruit délicieux le plus souvent possible. Outre leurs bienfaits pour la santé, les fraises sont également un délice pour les papilles. Les fraises contiennent plus de 360 composés aromatiques, allant des notes de caramel à celles de pêche en passant par des nuances de violette.

Plus Léger, Plus Aéré, Plus Crémeux

Cependant, saviez-vous que, du point de vue botanique, la fraise n'est pas un fruit mais un type de fruit en agregat ? Quoi qu'il en soit, elle est la star de nombreux plats d'été : dans les smoothies, les gâteaux, la crème glacée ou mélangée dans une salade de fruits - il y a presque rien que l'on ne puisse pas créer avec ce délice rouge. Alors, il est temps d'ajouter de la variété à vos repas.

Cette mousse de fraise rafraîchissante et fruitée est légère, mais crémeuse et moelleuse, ce qui en fait un choix idéal pour les chaudes journées d'été. Un véritable régal pour tous les amateurs de fraises.

Recette pour une Mousse de Fraise Fruité

Ingrédients

300g de fraises

2-3 cuillères à soupe de sucre

250ml de crème lourde

200g de fromage à la crème

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à café d'agar-agar (équivalent à 5 feuilles de gélatine)

Instructions

Laver, équeuter et mixer les fraises. Mélanger avec le sucre, le jus de citron et le fromage à la crème. Monter la crème lourde en chantilly et l'incorporer délicatement au mélange de fraises. Dissoudre l'agar-agar dans 50ml d'eau à feu moyen, en remuant constamment pendant environ deux minutes. Retirer 3 cuillères à soupe du mélange de fraises et les incorporer à l'agar-agar. Puis mélanger délicatement avec la crème de fraises restante. Verser dans des verres à dessert et réfrigérer pendant au moins quatre heures.



