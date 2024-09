Institutions financières: Récession économique prolongée causée par une attitude négative

Les experts financiers allemands ont rejeté la probabilité d'une reprise économique cette année. Le pays traverse une récession. Le gouvernement fédéral doit agir rapidement et prendre les choses en main. Une période prolongée d'inaction jusqu'aux élections serait trop coûteuse pour l'Allemagne.

Selon les économistes chevronnés des banques privées, l'économie allemande ne devrait connaître une reprise progressive qu'à partir de l'année prochaine. Selon l'Association allemande des banques (BdB), les banques privées prévoient maintenant un plateau dans la performance économique globale en 2025, avec une augmentation de 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Initialement, ils avaient prévu un taux de croissance de 1,2 % pour 2025, après une période de stagnation cette année.

La reprise économique est prévue pour être progressive en 2025, alimentée par une augmentation des salaires réels et une légère baisse du taux d'épargne des ménages. Cependant, les économistes prévoient que les stimuli externes resteront faibles l'année prochaine. "Les prévisions de dépenses des consommateurs ont été décevantes cette année. De plus, les investissements des entreprises ont baissé plus fortement que prévu", a déclaré Heiner Herkenhoff, PDG de la BdB.

Herkenhoff a attribué cela à la morosité générale dans le pays. "Les consommateurs sont incertains quant à la croissance économique future. Ils retardent leurs dépenses et épargnent davantage malgré l'augmentation des salaires réels. La disposition des entreprises à investir souffre également de l'optimisme", a-t-il déclaré.

La BdB a exhorté la politique à prendre des mesures supplémentaires pour améliorer considérablement la compétitivité économique et le climat des investissements de l'Allemagne. Le gouvernement fédéral doit non seulement mettre en œuvre rapidement et de manière exhaustive l'initiative de croissance, mais aussi envoyer des signaux clairs pour stimuler l'activité. "Nous ne pouvons pas nous permettre un arrêt économique jusqu'aux élections fédérales l'année prochaine", a déclaré Herkenhoff.

"Une décennie de perdu"

La veille, l'Institut de recherche macroéconomique et de la conjoncture (IMK) a également revu à la baisse ses prévisions et s'aligne maintenant sur les prévisions de la BdB. "Au premier abord, cela peut ne pas sembler alarmant. Mais la période prolongée de faible croissance a des conséquences importantes", a déclaré Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'institut, reflétant les sentiments des syndicats. "D'ici la fin de 2025, le produit intérieur brut sera au même niveau qu'à la fin de 2019". Aux États-Unis, il a augmenté d'environ 10 % depuis avant la pandémie de coronavirus. Dans le reste de la zone euro, y compris des pays comme l'Italie ou la France, il a augmenté d'au moins 5 %. "Cela signifie que l'Allemagne a perdu presque une décennie d'opportunités", a regretté l'économiste.

La stagnation actuelle est due à une faible demande étrangère, une politique fiscale restrictive et incohérente du gouvernement fédéral, et une politique monétaire encore trop conservatrice de la Banque centrale européenne (BCE) malgré les premières baisses de taux d'intérêt. Pour l'année prochaine, l'IMK détecte également des lueurs d'espoir grâce à des salaires nominaux en augmentation, une inflation en baisse et une consommation privée accrue.

L'IMK a souligné que la récession prolongée est également un symptôme de conditions économiques mondiales changeantes, nécessitant un ajustement correspondant de la politique économique. "À

Lire aussi: