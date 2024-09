- INSTITUTION Temporairement quitté en raison d'une odeur de gaz présumée <unk> Enquête en cours

Après un départ temporaire d'une école à Neubrandenburg en raison d'une fuite de gaz suspectée et de problèmes respiratoires pour diverses personnes, les autorités enquêtent sur une possible infraction de dommages corporels. Il est suspecté que quelqu'un a libéré une substance inconnue dans les toilettes pour hommes de l'école régionale de l'Est "Am Lindetal", selon un représentant de la police. Cette information provient de rapports des médias.

Quatre élèves ont signalé des problèmes respiratoires après leur visite aux toilettes. Le professeur et le concierge qui ont inspecté les lieux ont également signalé ces symptômes. Par conséquent, l'école a été évacuée.

L'école est de nouveau en fonctionnement

Les autorités locales ont révélé que les élèves et le personnel ont été momentanément relogés dans une salle de gym. L'école a ensuite été rouverte et les cours ont repris. Les six individus qui ont eu des problèmes ont reçu des soins ambulatoires. Les pompiers ont pu accéder aux toilettes sans équipement de protection respiratoire. La zone fait l'objet d'un nettoyage approfondi par précaution.

Selon le communiqué de la police, aucune substance particulière n'a été identifiée. En tant que mesure de sécurité, les toilettes resteront fermées pendant 24 heures. Le porte-parole de la police a mentionné que ce n'est pas un événement isolé à Neubrandenburg. Il y a eu des cas similaires dans deux autres écoles au cours de l'année écoulée.

Les six individus qui ont signalé des problèmes respiratoires ont reçu des soins médicaux et ont ensuite été autorisés à retourner en classe. despite the incident, the school's administration is encouraging students to report any further respiratory issues they may experience.

