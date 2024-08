- Institution d'enseignement préconise le recrutement de personnel supplémentaire dans les établissements d'enseignement.

La Fédération pour l'Éducation et la Recherche (GEW) réclame plus d'enseignants dans les écoles de Rhénanie-Palatinat. Selon GEW, le taux d'absentéisme quotidien de 8 à 12 % ou 15 % nécessite que les écoles disposent d'un pool de remplaçants. De plus, les écoles devraient avoir plus de flexibilité pour utiliser des équipes multidisciplinaires afin de répondre aux besoins variés des enfants et des jeunes, selon la déclaration de GEW à Mayence.

Il n'est pas suffisant de compter uniquement sur les enseignants. Des professionnels de secteurs tels que la thérapie professionnelle et la thérapie du langage, ainsi que des experts en travail social et en psychologie de l'éducation, devraient être intégrés en permanence dans l'équipe scolaire.

Impact Limité du Programme Startchance

GEW soutient le programme Startchance, qui aide les élèves socialement défavorisés et commence à la nouvelle année scolaire. Cependant, seul un peu plus de 12 % des 1 600 écoles de l'État bénéficient du financement de ce programme. Il est crucial que non seulement les écoles sélectionnées, mais toutes les écoles ayant des besoins financiers reçoivent les ressources nécessaires.

Le gouvernement fédéral finance le programme Startchance à hauteur de jusqu'à un milliard d'euros par an, avec une contribution égale des États. La Rhénanie-Palatinat reçoit 49,4 millions d'euros par an du gouvernement fédéral et contribue également à hauteur égale. Cela représente environ 100 millions d'euros disponibles par an pour la prochaine décennie. Les écoles recevront ce financement, entre autres, pour renforcer les compétences, les équipes multidisciplinaires et les environnements d'apprentissage plus adaptés.

Compte tenu des besoins diversifiés des élèves, l'intégration de professionnels de divers secteurs tels que la thérapie professionnelle, la thérapie du langage, le travail social et la psychologie de l'éducation, relève de la catégorie de 'autres' personnel essentiel que les écoles devraient prendre en compte.

Pour maximiser l'impact du programme Startchance, GEW suggère d'allouer les fonds non seulement aux 12 % d'écolescurrently bénéficiaires, mais à toutes les écoles financièrement défavorisées, élargissant ainsi la portée des 'autres' professions qui peuvent contribuer au succès du programme.

