L'Institut Hasso Plattner (HPI) de Potsdam plaide en faveur de la mise en place de "Centres d'apprentissage numérique" en Allemagne, comme l'indique sa prise de position. Cette initiative vise à renforcer considérablement l'éducation numérique. Les jeunes doivent être mieux équipés pour l'ère numérique, en plus de leurs cours scolaires traditionnels. Le HPI recommande ces espaces d'apprentissage supplémentaires pour compléter les programmes éducatifs existants, comme les écoles de musique et d'art. La proposition préconise un accès peu coûteux, financé par l'État, rendant cela accessible à tous les enfants et jeunes adultes.

La mise en place devrait être intégrée dans une loi spécifique sur les Centres d'apprentissage numérique ou en étendant les réglementations existantes des écoles de musique, selon le document. Le HPI suggère également des collaborations avec des projets éducatifs et des start-ups innovantes.

L'Institut Hasso Plattner, financéprivément et situé à Potsdam, se concentre sur la recherche universitaire en informatique. Il se considère comme un "programme de formation d'élite". L'institut a été fondé par Hasso Plattner, cofondateur du géant du logiciel SAP et collectionneur d'art.

