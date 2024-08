- Institut de recherche: un tournant dans le marché du logement

Le marché de l'immobilier est-il en train de redevenir plus cher ? L'Institut pour l'Économie Mondiale de Kiel (IfW) a enregistré un renversement de tendance sur le marché immobilier allemand. Les prix des appartements, des maisons individuelles et des immeubles d'habitation ont augmenté entre avril et juin par rapport au trimestre précédent, a annoncé l'IfW.

"La tendance inverse sur le marché de l'immobilier a commencé", a déclaré le chercheur de l'IfW Jonas Zdrzalek. L'incertitude parmi les acheteurs diminue manifestement, et la perspective de taux d'intérêt en baisse stabilise le marché. La baisse de l'activité de construction neuve réduit également l'offre et entraîne des prix plus élevés.

Par rapport au premier trimestre de l'année, les prix des appartements ont augmenté de 2,4 % au deuxième trimestre. Les maisons individuelles ont coûté 2 % de plus, et les prix des immeubles d'habitation ont augmenté de 4,4 %. Au trimestre précédent, les prix avaient baissé. Les données sont basées sur l'index des prix immobiliers Greix, qui contient des données de 19 villes et du district de Rhein-Erft près de Cologne. L'IfW est notamment impliqué dans Greix. L'index est basé sur des données de transactions de contrats notariaux.

Hausses de prix à Hambourg, baisses de prix à Cologne

Parmi les sept villes les plus peuplées d'Allemagne, les prix des appartements ont augmenté le plus fortement par rapport au trimestre précédent à Hambourg (4,3 %), Francfort (3,7 %) et Düsseldorf (2,2 %). À Stuttgart, les prix ont augmenté de 0,6 %, tandis qu'à Cologne, ils ont baissé de 0,4 %. Il n'y avait pas de données actuelles pour Berlin et Munich. En dehors de la catégorie des sept villes les plus peuplées, les prix des appartements ont augmenté de manière significative à Münster - de 5,6 %.

L'IfW estime que la correction sur le marché de l'immobilier pourrait être sur le point de prendre fin après environ deux ans. Une correction est généralement comprise comme un mouvement à la baisse d'un indice qui corrige les valeurs gonflées. Greix a enregistré une baisse des prix d'environ 14 % sur environ deux ans, a annoncé l'IfW.

Tendance à la hausse prolongée seulement interrompue ?

Parmi les villes les plus peuplées, la correction a été la plus forte à Stuttgart, où les prix ont chuté de plus de 20 %. La baisse a été la plus faible à Berlin, où les prix des appartements ont chuté de plus de 10 % au pic.

"Les données de Greix suggèrent que le secteur de l'immobilier retrouve de l'élan et que le marché a pris une direction après des mois volatils", a déclaré Zdrzalek. La baisse a été courte et brutale. Il serait surprenant qu'elle remonte maintenant au même rythme. Selon Zdrzalek, la correction pourrait avoir été une interruption dans une tendance à la hausse à long terme.

Augmentation des transactions

Greix montre également que plus de biens immobiliers ont été achetés et vendus entre avril et juin qu'au deuxième trimestre de l'année précédente. Les transactions sont environ 10 % plus élevées que la valeur de la période de comparaison, a déclaré Zdrzalek. Il n'a pas fourni un nombre total. Comme les transactions sont soumises à des fluctuations saisonnières, l'IfW compare les valeurs annuelles. Les affaires reprennent vers la fin de l'année, selon le chercheur.

Malgré l'augmentation, l'activité de transaction reste à un niveau relativement faible, a déclaré l'IfW. Les transactions sont

