Instagram mettra en place des mesures de sécurité obligatoires, ce qui entraînera l'attribution de nombreux comptes sécurisés à de nombreux adolescents.

Les ajustements d'Instagram concernant la façon dont il permet aux mineurs d'utiliser sa plateforme interviennent près de trois ans après les révélations majeures des "Facebook Papers", qui ont suscité de vives préoccupations quant aux dangers potentiels de la plateforme pour les jeunes utilisateurs.

Les nouvelles mesures visent à encourager les adolescents à chercher la supervision des adultes sur l'application. Après la mise à jour, Instagram appliquera automatiquement les nouveaux paramètres "comptes adolescents" pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans auront la possibilité de revenir à leurs paramètres préférés, mais ceux âgés de 13 à 15 ans auront besoin du consentement parental pour effectuer de tels changements.

Les paramètres "comptes adolescents" sont une extension de plus de 30 outils de santé mentale et de surveillance parentale que Meta a introduits précédemment, tels que les rappels de pause et les restrictions sur le contenu "inapproprié" comme les publications sur les troubles alimentaires. despite these earlier adjustments, the company has consistently faced criticism for placing excessive burden of safety on parents and, at times, the teens themselves. Parental monitoring tools, for instance, relied on teens voluntarily informing their parents they are on the app.

Meta once again came under intense scrutiny after a former Facebook employee-turned-whistleblower, Arturo Bejar, testified before a Senate subcommittee in November that Meta's top executives, including CEO Mark Zuckerberg, had ignored warnings for years about the negative impact on teens on their platforms.

Accusations against the company in recent lawsuits have also alleged that Zuckerberg actively hindered teen wellness initiatives, knowingly ignored underage users' accounts, and enabled child predators.

At a Senate hearing in January, Zuckerberg publicly apologized to families claiming their children were harmed by social media.

Meta claims its recent modifications are aimed at addressing parents' primary concerns: who leurs teens sont en train de communiquer en ligne, le contenu auquel ils sont exposés, et si leur temps est utilisé de manière productive.

La "renouvellement des comptes adolescents" d'Instagram signifie que les comptes des jeunes utilisateurs, à la fois nouveaux et existants, seront automatiquement définis sur privé et auront les options de messagerie les plus strictes. Les nouveaux paramètres permettront aux utilisateurs adolescents de recevoir des messages uniquement des personnes avec lesquelles ils sont déjà connectés. Instagram limitera également les personnes qui peuvent taguer les adolescents sur les photos ou les mentionner dans les commentaires aux personnes qu'ils suivent.

De plus, les adolescents seront placés dans les paramètres de contrôle de contenu les plus stricts d'Instagram. Cet ajustement réduit les types de "matériel sensible" que les adolescents peuvent voir sur leur page d'exploration et dans les Reels, tels que les publications promouvant les procédures cosmétiques.

Instagram a commencé à mettre en œuvre cette stratégie sous une forme moins étendue plus tôt cette année.

Les utilisateurs adolescents recevront également des rappels les encourageant à se déconnecter après avoir passé 1 heure par jour sur l'application. La nuit, de 22 h à 7 h, l'application passera automatiquement en "mode sommeil", mutant les notifications et envoyant des réponses automatiques aux messages directs.

Instagram prévoit d'appliquer ces changements aux comptes adolescents dans plusieurs pays, dont les États-Unis, à partir de la semaine prochaine.

L'application lancera également de nouvelles fonctionnalités sur son outil de supervision parentale, permettant aux parents de surveiller les messages récents entre leur adolescent et d'autres utilisateurs, de définir des limites de temps quotidiennes pour l'utilisation d'Instagram par les adolescents, de bloquer les adolescents de l'utiliser la nuit ou pendant des périodes désignées, et de voir les sujets que leur adolescent a sélectionnés pour l'exposition au contenu sur l'application.

Les changements attendus seront mis en œuvre pour tous les comptes adolescents aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie dans les 60 prochains jours, suivis d'une distribution internationale plus large plus tard cette année et l'année prochaine.

Cependant, l'efficacité de certaines de ces modifications peut être réduite par une réalité simple : Meta ne peut pas vérifier de manière définitive si le surveillant adulte est truly a parent, rather than an older friend or acquaintance. Meta does not conduct formal parental verification but relies on indicators like the adult user's birthday and the number of other accounts they supervise to determine their eligibility to oversee a teen's account.

Meta a été critiqué depuis longtemps pour son incapacité à prévenir proactivement les mineurs de falsifier leur âge pour contourner les contraintes de sécurité lors de la création de nouveaux comptes.

La société affirme qu'elle développe la technologie de l'intelligence artificielle pour identifier les comptes potentiels d'adolescents avec des dates de naissance d'adultes inexactes.

Le géant technologique Meta, connu pour sa plateforme Instagram, met en place de nouvelles stratégies commerciales pour répondre aux préoccupations concernant l'impact de l'application sur les jeunes utilisateurs. Ces stratégies comprennent la mise en œuvre de paramètres plus stricts pour les "comptes adolescents", visant à promouvoir l'implication des parents et à protéger les mineurs du contenu inapproprié.

