Inspection: Walz fait des affirmations non fondées concernant les positions de Trump sur l'avortement et les questions économiques

Vérification des deux affirmations. L'équipe Harris-Walz est restée silencieuse sur le sujet.

Déclaration Erronée de Walz sur l'IVG

Dimanche, lors d'une interview sur Fox News, Walz a discuté de la loi sur l'IVG du Minnesota. Il a ensuite dévié du sujet pour parler de Trump, le candidat républicain à la présidentielle. Il a déclaré : "Donald Trump prône un interdiction nationale de l'avortement."

Les Faits en Un Coup d'Œil : L'affirmation de Walz est infondée. Trump ne prône pas un interdiction nationale de l'avortement. Depuis le printemps, Trump a déclaré qu'il voulait que les politiques d'avortement soient déterminées par les États individuels, pas par le gouvernement fédéral pour tout le pays. Trump a également annoncé la semaine dernière qu'il vetoerait toute interdiction fédérale de l'avortement que le Congrès voterait.

Trump a exprimé sur les réseaux sociaux la semaine dernière : "TOUT LE MONDE SAIT QUE JE NE SOUTIENDRAIS PAS UNE INTERDICTION FÉDÉRALE DE L'AVORTement dans n'importe quelles circonstances, et je la vetoerai, car c'est aux États de décider en fonction de la volonté de leurs électeurs (LA VOLONTÉ DU PEUPLE !)"

En tant que candidat à la présidentielle en 2016, Trump soutenait une interdiction fédérale de l'avortement à 20 semaines de grossesse (avec des exceptions en cas de viol, d'inceste et lorsque la vie de la mère était en danger). Il a réitéré cette position en tant que président. Cependant, il ne soutient pas actuellement une interdiction fédérale.

En mars, Trump a suggéré qu'il pourrait soutenir une interdiction fédérale à 15 semaines. Au lieu de cela, il a annoncé en avril qu'il voulait laisser les politiques d'avortement aux États. Il a maintenu cette position depuis. Et il a répété depuis avril qu'il ne signerait pas une interdiction fédérale ; il a réitéré cette position lors du débat présidentiel du mois dernier.

Il est juste de dire que Walz mentionne que Trump s'est refusé à s'engager lors du débat du mois dernier à vetoer une interdiction fédérale (Trump a argumenté que "je n'aurai pas à le faire", sous-entendant qu'une telle interdiction ne serait jamais votée par le Congrès). Et comme les prédictions sur l'avenir ne peuvent être validées, nous n'évaluons pas lorsque Walz affirme que Trump "mettra en place" une interdiction nationale (Walz a répété fait référence au Projet 2025, une initiative de think tank conservateur, où de nombreux anciens officiels de l'administration Trump étaient impliqués, bien que Trump lui-même ne l'était pas. Le projet a plaidé pour l'application d'une ancienne loi interdisant l'envoi de médicaments et de dispositifs d'avortement, ce que certains critiques mettent en garde pourrait effectivement interdire l'avortement sans nouvelle législation).

Mais Walz va plus loin que de discuter des événements passés ou de prédire l'avenir, en faisant une affirmation sur ce que Trump est censé prôner à ce moment précis. Et cette affirmation est erronée.

L'équipe de Walz a partagé la vidéo de l'affirmation erronée sur ses plateformes de médias sociaux dimanche, répétant l'affirmation dans les légendes.

Affirmation Erronée de Walz sur l'Économie

Dimanche, lors de l'interview, Walz a affirmé que les résidents de l'Ohio, un État qu'il a visité samedi, "comprennent que lorsque (Trump) a quitté ses fonctions, nous avions plus de personnes au chômage, proportionnellement, que pendant la Grande Dépression."

Les Faits en Un Coup d'Œil : C'est faux. Le taux de chômage était de 6,4 % lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021, en baisse par rapport au pic de la pandémie de 14,8 % en avril 2020. À l'inverse, le taux de chômage était supérieur à 20 % pendant des années pendant la Grande Dépression, qui a duré d'environ 1929 à 1939, et a été supérieur à 10 % pendant presque toute la décennie 1930.

La vice-présidente Kamala Harris a fait une affirmation similaire mais plus limitée lors de son débat avec Trump en septembre, déclarant que "Donald Trump nous a laissés avec le plus haut taux de chômage depuis la Grande Dépression". Même avec le "depuis" significatif, ce n'était pas vrai ; le taux de chômage était plus élevé que 6,4 % aussi récemment qu'en 2014.

Le post sur les médias sociaux de l'équipe de Walz, mettant en avant l'affirmation erronée sur l'avortement, continue de circuler, contribuant à la conversation politisée autour des droits reproductifs. Le débat politique en cours implique souvent des interprétations et des mésinterprétations des positions des politiciens sur divers sujets.

Malgré l'affirmation de Walz selon laquelle Trump prône une interdiction nationale de l'avortement, qui s'est avérée infondée, la discussion autour des politiques d'avortement reste un sujet brûlant de la politique américaine. Le sujet est un point de contention depuis longtemps, avec les partisans arguant pour les droits des États individuels et les opposants plaidant pour une législation fédérale pour protéger les droits reproductifs.

