Inspection des services de trains de nuit: ADAC dévoile la complexité et parfois les coûts élevés

En Allemagne, en Autriche, ou en Suède, montez à bord d'un train et réveillez-vous le lendemain à destination ? Les voyages en train de nuit peuvent être enchanteurs, mais des évaluations récentes montrent qu'il reste encore du travail à faire. Quel est le défi ici ?

Pour les longs trajets, les trains de nuit sont souvent l'option préférée. Vous partez le soir et vous réveillez le lendemain matin à destination. Cependant, même les défenseurs des trains de nuit et les experts de l'industrie reconnaissent qu'il y a encore des possibilités d'amélioration pour ces alternatives écologiques comparatives. Un audit récent de l'ADAC aboutit à une conclusion similaire.

L'association a planifié et réservé 21 liaisons urbaines notables via divers canaux en ligne en mai de cette année, couvrant les départs de sept villes allemandes avec un "service de train de nuit convivial" : Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Stuttgart, Dresde et Hanovre. Les destinations comprenaient une douzaine de villes européennes captivantes, principalement en Europe centrale et occidentale, telles que Prague, Londres, Barcelone, Rome, Stockholm et Amsterdam. La recherche s'est concentrée sur les offres avec des quartiers de sommeil pour un voyage estival.

Résultats mitigés

Les conclusions sont les suivantes : outre certaines excellentes liaisons directes, comme Berlin à Vienne en environ 11 heures ou Stuttgart à Budapest en moins de 13 heures, il y avait également des liaisons confortables avec un transfert - définies comme des voyages avec un segment de train de nuit prolongé et un transfert vers un autre train pas avant 6h30. Fréquemment, les transferts étaient même plus tardifs, après 8h00, éliminant ainsi la nécessité de se lever aux aurores. Cela incluait une liaison Munich-Londres avec presque 10 heures de temps de train de nuit et un temps de voyage total bien supérieur à 12 heures.

Finalement, l'ADAC a classé deux tiers des liaisons découvertes comme bonnes ou attrayantes en termes de temps de voyage. Les prix variaient de environ 55 à 250 euros. Cependant, l'association tire un verdict mitigé de l'échantillon : un nombre insuffisant de liaisons directes depuis l'Allemagne, certains trains relativement coûteux, et en particulier, un processus compliqué et fastidieux pour rechercher des liaisons sur Internet.

Différents résultats selon le portail

Le problème principal, selon l'association, est l'absence d'une plateforme de réservation standardisée pour les billets transfrontaliers. La recherche et la comparaison en ligne des temps de voyage, des prix ou des niveaux de confort peuvent être déroutantes et fastidieuses. "Nous sommes encore loin d'avoir une plateforme de réservation européenne où l'on pourrait facilement tout accomplir", a déclaré récemment l'expert ferroviaire Sebastian Wilken. Les plates-formes ne comprennent pas toutes les grandes compagnies ferroviaires.

Pour son audit, l'ADAC a utilisé le portail de réservation de la Deutsche Bahn ainsi que les plates-formes Trainline et Rail Europe. Conclusion :

Les trois points de contact offraient des liaisons distinctes ou excessivement complexes pour un voyage de la ville A à la ville B. Une recherche réussie ne garantit pas une réservation, car les billets étaient fréquemment indisponibles pour les liaisons sélectionnées - soit les trains étaient complets, soit ils n'étaient plus affichés.

Une autre critique : les indications de prix sur les plates-formes variaient également. Cependant, un aspect positif : avec la DB, les offres les moins chères étaient affichées pour trois quarts des requêtes, et avec Rail Europe, pour la moitié. Cela suggère : comparer est utile.

L'initiative Back-on-track.eu fournit une carte interactive comme guide pour les offres de trains de nuit en Europe, similaire à un plan de transport en commun, affichant les liaisons existantes entre les villes avec des détails tels que la fréquence, les arrêts, le numéro de train et la compagnie ferroviaire exploitante.

Le désir de voyager en train de nuit est bel et bien présent, selon un sondage commandité par l'ADAC : 42 pour cent des environ 2000 répondants âgés de 18 ans et plus ont déclaré qu'ils n'avaient jamais voyagé en train de nuit mais qu'ils pourraient le faire. Parmi les jeunes de 18 à 39 ans, cette proportion était particulièrement élevée, à 52 pour cent.

Environ trois sur dix répondants (29 pour cent) avaient déjà voyagé en train de nuit Previously - cette proportion était significativement plus élevée chez les personnes âgées de 40 ans et plus. Une explication plausible est que la DB exploitait auparavant des trains de nuit, mais a mis fin à cette pratique en 2016. Actuellement, les trains de nuit en Allemagne sont principalement exploités par les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Il existe également des prestataires tels que European Sleeper, Snälltåget et des trains-auto tels que Urlaubs-Express.

Selon un sondage de Nordlight Research, près de quatre pour cent des répondants avaient voyagé en train de nuit au cours des douze derniers mois, principalement des personnes plus jeunes. Le sondage a été conducted en ligne entre fin mars et début avril.

L'ADAC demande plus de trains de nuit

La question reste : pourquoi un club automobile comme l'ADAC examine-t-il les liaisons ferroviaires ? Un porte-parole a expliqué que le club soutient ses membres dans leur mobilité globale, qui dépasse aujourd'hui la conduite d'une voiture.

Une demande de l'ADAC : l'offre européenne de trains de nuit devrait être "étendue avec plus de liaisons et de connexions directes et équipée de plus de quartiers de sommeil abordables".

Malgré le charme des voyages en train de nuit, des évaluations récentes montrent qu'il y a encore des possibilités d'amélioration. L'ADAC, dans son audit, a relevé des résultats mitigés, notant un nombre insuffisant de liaisons directes et un processus de recherche de billets en ligne complexe. L'association demande l'extension de l'offre européenne de trains de nuit avec plus de connexions directes et des quartiers de sommeil abordables.

Lire aussi: