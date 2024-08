Raréfactions des approvisionnements en nourriture - Inspection alimentaire: 22 exploitations présentant des lacunes graves

Aliments pourris, nuisibles dans la cuisine, bactéries dans les aliments ou étiquettes trompeuses - 12 553 entreprises de Thuringe ont été inspectées l'an dernier par les autorités de l'État en matière de sécurité alimentaire. Des insuffisances ont été constatées dans 8 % de ces entreprises, soit un total de 1 028. Selon le rapport officiel de 2023 sur le contrôle de la sécurité des aliments, présenté par la ministre des Affaires sociales Heike Werner (La Gauche) à Erfurt, ainsi que les résultats en matière de protection technique des consommateurs.

Dans 22 entreprises, les violations étaient si graves qu'elles ont dû fermer temporairement. En 2022, il y en avait seulement 13. Dans l'ensemble, les inspections de produits alimentaires, cosmétiques ou de tabac ont abouti à plus de poursuites pénales et d'amendes. Dans 42 cas, des poursuites pénales ont été engagées, contre 28 l'année précédente. Le nombre d'amendes infligées aux entreprises a augmenté de 54 pour atteindre 215.

Changement générationnel en matière de sécurité alimentaire

Avec environ 23 500, le nombre d'inspections alimentaires en Thuringe était roughly au niveau du premier année de la COVID-19, mais bien en dessous du niveau d'avant la pandémie. En 2019, il y avait environ 34 600 inspections, et une baisse des inspections était déjà visible les années précédentes. Werner a attribué cela à un changement générationnel imminent en matière de sécurité alimentaire, notamment dans les municipalités, et s'attend à ce que les postes soient à nouveau pourvus prochainement. En ce qui concerne le nombre d'inspections, Werner a déclaré : "Nous sommes en train de les rétablir progressivement."

La plupart des cas critiqués, selon la ministre, étaient des problèmes formels tels que l'absence ou l'imprécision de l'étiquetage des additifs alimentaires. Cela est également important car de nombreuses personnes ont une intolérance alimentaire. Il y a eu des problèmes avec les additifs, par exemple, dans des spaghetti à la canard ou de la saucisse de foie.

Werner a souligné que les consommateurs peuvent également signaler directement des produits aux autorités s'ils suspectent des défauts ou un risque pour la santé. Cela s'est produit 63 fois l'an dernier. "Soyez courageux, utilisez cette opportunité", a-t-elle déclaré.

Neuf sur dix des échelles d'apprentissage ont échoué

La ministre a également rapporté de mauvais résultats de l'essai des échelles d'apprentissage par l'Office d'État de la protection des consommateurs : les dispositifs, destinés à aider les petits enfants à manipuler les tables ou les plans de travail dans les cuisines, étaient souvent dangereux. Dix modèles différents ont été examinés par des experts, et seul un était parfait. Neuf des petites échelles ne répondaient pas aux exigences de sécurité, et dans six cas, la stabilité nécessaire était absente.

Toutes les échelles d'apprentissage ont été commandées en ligne. Le commerce en ligne est considéré comme un défi particulier par la protection technique des consommateurs, selon Werner. Alors que les fabricants allemands réagissent généralement rapidement aux résultats négatifs des tests, cela est souvent plus difficile avec les fabricants, en particulier ceux basés en dehors de l'UE.

De mixeurs de smoothies aux rallonges

Selon Werner, l'Office d'État de Thuringe teste chaque année divers produits qui sont soumis à des tests. Ils sont achetés en ligne ou dans le commerce

