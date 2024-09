"Insincere" - Les associations d'entreprises condamnent avec fureur la réforme proposée des retraites

L'économie allemande critique le projet de réforme des pensions proposé, le qualifiant de court-termiste et irréaliste. Le président Rainer Dulger de l'Association des employeurs a critiqué vendredi le serment de maintenir un niveau de pension de 48 % d'ici 2039, en invoquant les complications démographiques actuelles. Il a également mentionné que la jeune génération et les entreprises supportent le plus gros de la charge, rendant le travail de moins en moins attrayant.

Le Parlement allemand a débattu vendredi matin du projet de loi sur les pensions, dit "Rentenpaket II", du ministre du Travail Hubertus Heil (SPD). Le projet vise à maintenir un niveau de pension de 48 % du revenu moyen jusqu'en 2039 et à introduire une colonne de système de pension capitalisé, appelée "Generationenkapital". Les rendements futurs de ce capital seront ultérieurement utilisés pour couvrir les paiements de pensions.

Cependant, des désaccords persistent au sein de la coalition concernant le projet de réforme des pensions, principalement en ce qui concerne ses implications financières. La réforme entraînera une "augmentation lente mais tolérable" du taux de cotisation à partir de 2028, selon le projet de loi. D'ici 2045, il est prévu qu'il atteigne 22,7 %. Grâce aux profits anticipés du Generationenkapital, il pourrait baisser à 22,3 %. Le taux de cotisation actuel, partagé entre les employés et les employeurs, est de 18,6 %.

Dulger plaide quant à lui en faveur de "reformes à long terme et durables dans la prévoyance professionnelle et privée". Brodtmann, PDG de VDMA, ajoute à la critique en déclarant que le projet de réforme des pensions "fait des promesses au détriment des cotisants". Il suggère que les jeunes et les entreprises devraient s'attaquer aux problèmes non résolus que la politique n'a pas résolus stratégiquement.

L'Association des Jeunes Entrepreneurs qualifie la réforme de "gifle pour les jeunes travailleurs acharnés". La réforme impose une charge excessive aux employés, en particulier aux travailleurs jeunes, sans rendre les pensionnés responsables. Au lieu de cela, la charge devrait être "distribuée équitablement entre les jeunes et les anciens".

Le Parlement allemand débat actuellement de la proposition de réforme des pensions, connue sous le nom de "Rentenpaket II", qui vise à maintenir un niveau de pension de 48 % d'ici 2039. Cependant, le président Rainer Dulger de l'Association des employeurs critique ce plan, estimant qu'il est court-termiste et irréaliste que la réforme des pensions repose uniquement sur le système proposé de "Generationenkapital".

Lire aussi: