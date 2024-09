- Insecurité à Venise provoquée par un acteur

Brad Pitt (60 ans) a rapidement écarté la possibilité de croiser son ancienne épouse, Angelina Jolie (49 ans), lors du Festival international du film de Venise. Au lieu de cela, l'acteur a opté pour une entrée spectaculaire aux côtés de son ami et co-vedette, George Clooney (63 ans). Les deux stars hollywoodiennes ont été surprises par les photographes à leur arrivée en taxi aquatique, entre autres lieux. Leur film, "Wolves", sera projeté dimanche soir (1er septembre) lors de l'événement.

Cependant, il semble que Brad Pitt soit arrivé à Venise dès samedi, des photos de paparazzi le montrant en compagnie de sa petite amie, Ines de Ramon. Pendant ce temps, Angelina Jolie avait déjà présenté son nouveau film, "Maria", lors du festival jeudi - des rumeurs suggèrent qu'elle est partie peu après.

Maintenant, Brad Pitt profite de son temps à Venise. L'icône hollywoodienne a été vue portant une veste bleue claire assortie à un pantalon, un tee-shirt blanc et des lunettes de soleil foncées. George Clooney l'accompagnait en chemise blanche et costume gris.

Le nouveau film de Brad Pitt et George Clooney : décryptage

Le film comique "Wolves" marque la première collaboration cinématographique entre George Clooney et Brad Pitt depuis la comédie d'espionnage "Burn After Reading" en 2008. Jon Watts (43 ans), connu pour avoir réalisé "Spider-Man", a réalisé le film. Dans "Wolves", George Clooney incarne un habile résolveur de problèmes, ou "fixeur", embauché pour effacer toutes les traces d'un crime pour un client riche de New York. Mais à sa grande surprise, un autre fixeur (Brad Pitt) apparaît sur la scène, contraignant ces deux solitaires à faire équipe.

Outre George Clooney et Brad Pitt, "Wolves" compte un casting impressionnant, notamment Amy Ryan (56 ans, "Sugar") et Austin Abrams (27 ans, "Euphoria").

Brad Pitt a déclaré son excitation à l'idée d'assister au festival, déclarant que c'était une excellente occasion de promouvoir leur nouveau film, "Wolves". Malgré la présence antérieure d'Angelina Jolie à l'événement, Brad Pitt a déclaré qu'il avait hâte de voir leur collaboration avec George Clooney projetée lors du festival.

Lors du festival, il a été annoncé que "Wolves" serait projeté dans le cadre de la prestigieuse section Midnight Madness, mettant en valeur la combinaison unique de comédie et de crime du film.

Lire aussi: