Inquisition sur la contamination radioactive des champignons forestiers par le césium-137

Ce que vous devez savoir sur les champignons radioactifs

Il y a presque quatre décennies, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu, mais des traces de particules radioactives persistent encore aujourd'hui : dans les champignons sauvages qui peuvent être cueillis à l'automne dans les forêts. Contre toute attente, l'Office fédéral de protection contre les rayonnements (BfS) ne considère pas cela comme un problème majeur. "Dans certaines régions d'Allemagne, les champignons sauvages peuvent encore présenter des taux élevés de césium-137 radioactif", indique l'agence. Cependant, la quantité consommée est également déterminante pour évaluer la dose de radiation des repas à base de champignons : une consommation modérée ne présente aucun danger nulle part en Allemagne.

Voici les points clés pour les amateurs de champignons prudents :

D'où vient la contamination ?

"Les valeurs élevées de césium-137 proviennent principalement de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986", indique le BfS. À l'époque, de grandes quantités de substances radioactives ont été dispersées dans l'air en Europe. Cependant, les champignons sauvages ont également absorbé du césium-137 suite aux essais nucléaires aériens.

Y a-t-il des régions particulièrement contaminées ?

La contamination variait géographiquement à l'époque. Selon le BfS, les régions suivantes avaient des dépôts notably élevés de césium-137 - où certaines espèces de champignons peuvent encore dépasser les valeurs limites aujourd'hui :

Dans la forêt de Bavière et les régions adjacentes

Dans le Donaumoos, au sud-ouest d'Ingolstadt

Dans la région de Mittenwald

Dans la région de Berchtesgaden

Tous les champignons sont-ils également touchés ?

Selon le BfS, certaines espèces de champignons sauvages présentent des taux de radioactivité plus élevés que d'autres : dans leurs analyses de 2021-2023, les plus contaminés étaient le champignon de champ et le champignon de champ brun. Certains échantillons de ces champignons présentaient plus de 4 000 becquerels de césium-137 par kilogramme de poids brut.

Plusieurs espèces sauvages du genre Agaricus, telles que la girolle à tige jaune, le cèpe, le webcap tacheté brun, le pied velouté, la trompette noire à tige épaisse et le webcap bleu clair, ont produit des valeurs supérieures à 1 000 becquerels de césium-137 par kilogramme dans les dernières mesures.

À titre de référence : la valeur limite pour les champignons commerciaux est de 600 becquerels de césium-137 par kilogramme de poids brut, selon le BfS.

Dois-je consommer ces champignons ?

Selon le Service d'information sur le cancer, le césium-137 peut altérer les cellules et l'ADN - les effets à long terme peuvent inclure la leucémie. Cependant, la présidente du BfS, Inge Paulini, explique : tant que vous consommez des champignons qui dépassent les valeurs limites avec modération, "ils ne produisent qu'une dose de radiation supplémentaire minimale". Cependant, "c'est une décision personnelle" de savoir quelle dose de radiation supplémentaire on considère acceptable.

Celles et ceux qui trouvent cela trop risqué sont invités par Paulini à s'abstenir de consommer des champignons sauvages de espèces très contaminées des régions particulièrement touchées d'Allemagne en raison de la catastrophe de Tchernobyl.

Même dans ces régions, il existe des espèces de champignons avec des taux de contamination relativement plus faibles : le champignon géant à écailles brunes, le champignon à fibres sombres, le champignon de champ, l'oreille de Judas et le pore géant sont restés en dessous de 5 becquerels par kilogramme de poids brut dans toutes les mesures du BfS.

Vous pouvez trouver les valeurs de mesure pour d'autres espèces de champignons dans les régions individuelles dans le rapport annuel du BfS sur les champignons.

Et les champignons achetés en magasin ?

Vous devez respecter la limite spécifiée de 600 Becquerels de césium-137 par kilogramme. Selon le BfS, les champignons produits commercialement comme les champignons, les pleurotes et les shiitakes sont généralement moins contaminés. Ils sont cultivés sur des substrats contenant des quantités minimales de césium radioactif.

