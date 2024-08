- Inondations dans certaines parties du Bruchsals - Avertissement à la population

À Bruchsal, un quartier de Karlsruhe, le quartier ancien de Heidelsheim a été inondé en raison d'une montée initiale des niveaux d'eau. Le service des pompiers a rapporté que l'eau a atteint jusqu'à 1,50 mètre à son apogée. Selon le centre de gestion des crues, la rivière Saalbach a atteint son niveau le plus élevé de plus de 2,13 mètres à l'échelle de Bruchsal aux alentours de 2h30 du matin, juste au-dessus du niveau de crue centennale de 2,10 mètres.

"L'application d'alerte Nina a conseillé aux résidents d'évacuer les sous-sols et les rez-de-chaussée dans certaines zones et de chercher des étages plus élevés", a rapporté le service des pompiers. Deux civils ont été blessés, mais la gravité de leurs blessures n'était pas claire Initially. L'eau à Heidelsheim est maintenant en train de baisser.

Des inondations ont également eu lieu dans la ville principale de Bruchsal, affectant notamment les tunnels, entre autres zones. Le service des pompiers signale que les niveaux d'eau sont déjà en train de diminuer dans ces zones. Selon la ville, la gare de Bruchsal est fermée et devrait le rester jusqu'au matin. Les services de train entre Gondelsheim et Bruchsal ont été suspendus en conséquence.

Les autorités locales de Bruchsal, en Allemagne, ont émis un avertissement aux résidents de se préparer, car la situation des inondations pourrait empirer dans certaines zones en raison de fortes précipitations. Malgré les inondations en Allemagne, plusieurs efforts de secours sont organisés par diverses organisations et communautés locales.

