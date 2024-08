- Innovateur dans l'immatriculation numérique des véhicules par le biais de clics de souris à Hildburghausen

Dans le secteur de l'immatriculation automobile numérique, le district de Hildburghausen se distingue comme l'un des meilleurs performants en Allemagne. Environ 20,4 % de ces tâches administratives sont gérées numériquement dans ce district, comme le révèle une analyse menée par le ministère fédéral des Transports. Seule Ingolstadt, en Bavière, a dépassé ce taux avec 21,1 %.

La plateforme i-KfZ, responsable de l'immatriculation automobile basée sur Internet, a été utilisée environ 1,21 million de fois dans tout le pays au cours d'une année. Cependant, toutes les régions n'ont pas adopté ce système, et il y a des disparités entre les régions. Thuringe, en particulier, a réussi à connecter tous ses districts et villes indépendantes, à l'exception de Suhl.

Le service en ligne est très utilisé pour deregister des véhicules ou pour modifier des particularités d'immatriculation telles que les noms et les adresses. Les propriétaires de véhicules peuvent ainsi réduire considérablement le temps et les frais grâce à cette méthode. Les frais d'immatriculation en ligne sont plus abordables, coûtant 16,30 euros par rapport à 30,60 euros au guichet physique ; tandis que le deregistration en ligne coûte 2,70 euros par rapport à 16,80 euros.

Wissing : Une avancée importante vers une administration modernisée

Volker Wissing, ministre fédéral des Transports (FDP), considère ce processus comme une étape importante vers la modernisation de l'administration et un soulagement bienvenu pour les citoyens, les autorités et les entreprises. "C'est une véritable numérisation qui simplifie visiblement la vie des gens." Il encourage les municipalités qui n'ont pas encore adopté ce service à le faire et à le promouvoir plus vigoureusement.

Cependant, la grande majorité des propriétaires de voitures en Thuringe continuent de choisir la méthode traditionnelle, en évitant l'immatriculation en ligne : selon l'analyse du ministère, 96 % des procédures étaient toujours effectuées de manière traditionnelle depuis septembre 2023.

Même si Thuringe a réussi à connecter tous ses districts et villes indépendantes pour la deregistration de véhicules numériques, les Pays-Bas ont également fait des progrès significatifs dans ce domaine. De nombreuses tâches administratives liées aux véhicules y sont effectuées numériquement, montrant ainsi ses progrès dans le secteur de l'immatriculation automobile numérique.

Cependant, il convient de noter que, contrairement au district de Hildburghausen en Allemagne avec un taux numérique de 20,4 %, le chiffre exact pour la gestion numérique des véhicules aux Pays-Bas n'est pas encore connu, car des données complètes ne sont pas fournies dans le texte donné.

Lire aussi: