Initiatives pour une trêve: le secrétaire d'Etat américain se dirige vers des discussions en Israël.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend dans la région un dimanche, marquant sa neuvième visite depuis le déclenchement du conflit dans la bande de Gaza il y a plus de dix mois. Après des discussions prévues avec le Premier ministre israélien Netanyahu, le ministre de la Défense Gallant et le président Herzog à Tel Aviv le lundi, Blinken se rendra en Égypte le mardi, rencontrant des officiels égyptiens, selon les déclarations du porte-parole du département d'État américain Vedant Patel.

Les attentes suggèrent que les discussions à Cairo, qui commenceront la semaine prochaine, raviveront les débats concernant une trêve et la libération des otages, qui ont été suspendues à Doha, au Qatar, vendredi dernier. Les États-Unis, alliés à l'Égypte et au Qatar, ont récemment proposé un nouvel arrangement de compromis à Israël et au groupe islamiste radical Hamas. Dans un communiqué conjoint, les médiateurs ont déclaré que la proposition comble les "différences restantes".

Les négociateurs israéliens ont manifesté un optimisme prudent après la première ronde de discussions, espérant que la pression exercée par les États-Unis et les médiateurs sur Hamas pourrait les amener à abandonner leur résistance à la proposition américaine. Dimanche, Netanyahu a appelé à intensifier la pression sur le "têtu" Hamas pendant les "négociations compliquées".

Les discussions à Doha portaient sur un plan en plusieurs étapes pour une trêve présentée par le président américain Biden à la fin du mois de mai. Biden a déclaré ce week-end que les parties sont plus proches d'un accord qu'elles ne l'ont jamais été. Dimanche, Biden a déclaré que les négociations se poursuivent. "Nous ne nous rendons pas", a-t-il affirmé, "un accord est toujours possible".

Hamas, absent des pourparlers de Doha, a qualifié les perceptions d'un accord imminent de "fantaisie", le décrivant comme un "décret américain forcé". Dimanche, Hamas a accusé Netanyahu de semer la discorde parmi les médiateurs, le désignant comme "complètement responsable des vies" des otages, selon les islamistes.

Les récents événements dans la région ont connu une augmentation significative de l'intensité. L'Iran et le Hezbollah chiite, qu'il soutient au Liban, ont menacé Israël de représailles depuis les attaques mortelles contre le chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et le chef militaire de Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth à la fin du mois de juillet. Hamas et l'Iran accusent Israël des deux attaques.

**Le conflit dans la bande de Gaza a commencé avec une attaque de grande envergure de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1 198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été arrêtées dans la bande de Gaza. Depuis, Israël a mené des opérations militaires

Lire aussi: