- Initiative visant à renforcer l'administration éducative dans les écoles

Une nouvelle initiative est conçue pour renforcer les directeurs d'école dans la gestion des élèves confrontés à des problèmes de santé mentale. Selon le ministre de l'Éducation Christian Piwarz (CDU), "Les problèmes liés à la psychologie et à la mauvaise conduite chez les enfants et les adolescents influencent grandement l'environnement scolaire et ont des conséquences durables sur la satisfaction et le bien-être des enseignants." Pour faire face à cette question, les écoles ont besoin d'une aide préventive.

Dans le cadre de cette initiative, les chefs d'école recevront des conseils spécialisés et pratiques. Piwarz a ajouté : "Nous contribuons considérablement à la santé des enseignants et à la préservation de la main-d'œuvre."

En collaboration avec l'Hôpital universitaire de Dresde et l'Hôpital saxon d'Arnsdorf, une assistance expérimentale et opérationnelle ainsi que des ressources numériques seront testées et mises en œuvre à partir de l'automne. La formation se concentrera principalement sur la compréhension des problèmes émotionnels ou des troubles du comportement chez les élèves et sur la manière de les gérer, ainsi que sur l'amélioration de l'utilisation des ressources grâce à la numérisation, comme les matériaux d'apprentissage en ligne.

Initialement, 150 écoles de Dresde et 100 écoles du district de Bautzen participeront. Par la suite, les résultats de ce projet seront étendus à tout la Saxe.

Christin Melcher, représentante de la politique éducative pour le groupe parlementaire des Verts, a exprimé son optimisme. "La connaissance des troubles psychologiques et des stratégies précises d'intervention réduit le sentiment d'impuissance." Les Verts sont d'accord avec le ministère de l'Éducation pour promouvoir et encourager le bien-être des enseignants.

La direction des écoles participantes supervisera la mise en œuvre de la nouvelle initiative de santé mentale. Pour garantir son efficacité, elles collaboreront étroitement avec des experts de l'Hôpital universitaire de Dresde et de l'Hôpital saxon d'Arnsdorf.

