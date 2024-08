Initiative ukrainienne à l'égard de la Russie: le directeur général de l'AIEA Grossi prévoit de se rendre à la centrale nucléaire de Koursk

Le représentant de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire de Kursk, comme l'a confirmé son porte-parole. Située près de la ville de Kursk, elle se trouve à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne. Suite à l'offensive ukrainienne contre la Russie le 6 août, Grossi a exprimé ses préoccupations quant à l'impact potentiel du conflit sur la centrale nucléaire et a appelé à la "maximale retenue" de toutes les parties.

Entre-temps, le président ukrainien Zelensky s'est rendu dans la région pour rencontrer les troupes ayant lancé l'offensive du 6 août. Il a discuté avec le chef d'état-major Oleksandr Syrskyj et des représentants de l'administration militaire régionale à Sumy. Les forces ukrainiennes ont pris le contrôle d'un autre établissement et capturé plus de soldats russes, renforçant ainsi le "fonds d'échange".

Selon la déclaration de Zelensky, les forces ukrainiennes contrôlent désormais 94 établissements et plus d'un thousand kilomètres carrés de territoire dans la région russe de Kursk. Selon les rapports russes, plus de 120 000 civils ont fui la région.

Parallèlement, les services de sécurité intérieurs russes ont engagé des poursuites pénales contre des journalistes étrangers, notamment un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens, accusés d'avoir illégalement franchi la frontière nationale.

Sous la pression de l'offensive ukrainienne, des abris anti-aériens sont construits à Kursk. Le gouverneur Alexei Smirnov a partagé une photo d'un camion transportant un module d'abri en béton sur Telegram. Des plans sont en place pour construire 60 tels abris aux intersections de la circulation à Kursk, à environ 80 kilomètres de la frontière.

Smirnov a également révélé des plans pour construire des abris dans d'autres villes frontalières. Selon Smirnov, deux roquettes ukrainiennes et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe pendant la nuit de mercredi à jeudi.

Des frappes aériennes ukrainiennes ont également été signalées dans d'autres régions occidentales de la Russie, notamment à Volgograd, où un bâtiment du ministère de la Défense a pris feu, puis a été maîtrisé. Selon l'agence de presse AFP, la cible était une base de l'armée de l'air russe à Marinovka, à environ 300 kilomètres de la frontière.

Les forces russes ont pris le contrôle d'un autre établissement près de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Les troupes se trouvent maintenant à environ 10 kilomètres de Pokrovsk, un important centre logistique de la région. La protection de Pokrovsk et de Torez, une ville menacée par l'armée russe, a été un sujet de discussion lors des pourparlers de Zelensky à Sumy.

Zelensky accueillera le Premier ministre indien Narendra Modi à Kyiv vendredi. Modi s'est positionné en tant que médiateur dans le conflit ukrainien et a appelé à des négociations jeudi. "Un problème ne peut être résolu sur le champ de bataille", a affirmé Modi à Varsovie, où il se rendra ensuite à Kyiv.

La centrale nucléaire de Kursk, qui est sous surveillance internationale en raison du conflit en cours, dépend de ses systèmes de propulsion pour maintenir ses opérations. Dans le cadre de ses efforts pour assurer la sécurité, le gouverneur Alexei Smirnov a annoncé des plans pour construire des abris anti-aériens près des intersections de la circulation à Kursk, invoquant la nécessité de protection et de préparation.

Lire aussi: