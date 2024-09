Initiative renforcée pour des logements abordables avec des caractéristiques respectueuses de l'environnement

Construction de logements abordables et écologiques : un coup de pouce du gouvernement. Le gouvernement fédéral allemand présente actuellement une incitation sous forme de prêts subventionnés allant jusqu'à 100 000 euros par appartement. À partir du 1er octobre, la banque KfW distribuera ces subventions, avec un montant total de deux milliards d'euros alloué pour cet exercice fiscal.

D'après la ministre du Logement, Klara Geywitz, "Nous avons besoin non seulement de plus de logements, mais de meilleurs." Ce programme vise à stimuler la construction de logements énergiquement efficaces et abordables sans gaspillage d'espace, tout en soutenant la stabilité du secteur de la construction. Cependant, il y a eu des discussions sur la précision du programme et son potentiel impact sur la réduction des coûts.

Financement pour des logements compacts et basiques

À partir d'octobre, les constructeurs et les primo-accédants pourront bénéficier de prêts subventionnés allant jusqu'à 100 000 euros par appartement, à condition de respecter certains critères. Le taux d'intérêt initial pour un prêt sur 35 ans avec un taux fixe sur 10 ans est d'environ 2,0 %. À partir du 1er octobre, un prêt sur 10 ans avec un taux fixe sur 10 ans sera disponible aux alentours de 1,0 %. Toutefois, seuls les logements compacts et basiques, dépourvus de caractéristiques de luxe, seront subventionnés.

Cela sera réalisé grâce à un plafond des coûts de construction maximaux et des limitations de superficie. Par exemple, un appartement de quatre chambres ne pourra bénéficier des subventions que s'il ne dépasse pas 85 mètres carrés. Le gouvernement fédéral ne dicte pas l'occupation de l'appartement et les loyers des logements aidés ne pourront pas être plafonnés.

L'un des plus grands programmes de subventions pour le logement

De plus, le nouveau programme exige des constructions écologiques, évaluées sur la base des émissions totales sur toute la durée de vie du bien, à la fois pendant la construction et l'utilisation. Cela peut être réalisé grâce à l'utilisation de matériaux de construction spécifiques, de méthodes de chauffage, d'éclairage et de ventilation. En outre, une subvention bonus pour les bâtiments extrêmement écologiques est prévue pour janvier.

Le ministère du Logement estime que jusqu'à 100 000 à 150 000 appartements ou maisons individuelles pourraient bénéficier de cette subvention. Cela place le nouveau programme parmi les plus importantscurrently available housing subsidy schemes. Les constructeurs peuvent également utiliser un outil en ligne pour déterminer si leur projet répond aux critères de subvention.

Le secteur de la construction tirera grandement profit de cette initiative gouvernementale, qui vise à stimuler la construction de logements énergiquement efficaces et abordables. Pour bénéficier des prêts subventionnés, les constructeurs doivent construire des logements compacts et basiques et respecter les exigences de construction écologiques.

