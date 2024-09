Informations relatives au processus électoral et aux résultats en Autriche

L'Autriche traverse des changements politiques majeurs : lors des élections au Conseil national, le parti conservateur "Parti populaire autrichien" (ÖVP) a perdu sa majorité au Parlement. Le parti populiste de droite "Parti de la liberté d'Autriche" (FPÖ) prend immédiatement la tête après la fermeture des bureaux de vote.

Les projections initiales indiquent que le FPÖ obtiendra 29,1 % des voix, devenant ainsi la nouvelle force la plus puissante. L'ÖVP est projeté à 26,2 %. Les sociaux-démocrates autrichiens (SPÖ) sont à la troisième place avec 20,3 %. Le parti libéral NEOS est prévu pour recevoir 8,8 %, devançant les Verts (8,6 %). Le parti BIER et le KPOE sont peu susceptibles d'obtenir des sièges parlementaires, avec respectivement 2,1 et 2,3 %.

Note : Les infographies pour les élections au Conseil national de 2024 seront constamment mises à jour pendant la nuit électorale.

Le paysage politique est prévu pour subir des changements significatifs : selon les projections actuelles, l'Autriche penche vers la droite. La coalition sortante de conservateurs et de verts, dirigée par le chancelier Karl Nehammer, est peu susceptible de survivre à l'élection.

Le glissement vers la droite en Autriche avait déjà été indiqué dans les sondages avant l'élection. L'ÖVP et les Verts ne pouvaient compter que sur 56 des 183 sièges au total. Avec une majorité de 92 sièges requise, une coalition tripartite avec les sociaux-démocrates autrichiens en tant que partenaire supplémentaire est mathématiquement possible.

Outre la droite, les libéraux autrichiens voient également des gains dans les sondages. Le parti "NEOS - The New Austria" pourrait potentiellement recevoir entre 9 et 11 % des voix lors de l'élection d'ici la fin septembre. Cela ferait de NEOS, qui représente "Liberté, Progrès et Justice" en Autriche, la nouvelle quatrième force politique du pays.

Plusieurs petits partis élargissent le spectre politique : parmi les partis ayant une chance d'entrer au Parlement figurent le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) et le "Bierpartei" (BPOE) relativement jeune. En particulier, le BPOE, qui a commencé comme un parti satirique, pourrait franchir pour la première fois le seuil de 4 % cette fois-ci.

Cependant, la "Liste Madeleine Petrovic" (LMP) a peu de chances de franchir les obstacles dans le système électoral autrichien. La LMP est un parti anti-vaccin et de protection de l'environnement qui est né de la mécontentement envers les mesures imposées par l'État pendant la pandémie de coronavirus.

Le leader du parti, Madeleine Petrovic, était membre du Conseil national pour les Verts de 1990 à 2003. Comme le BPOE, la LMP, fondée en 2022, participe pour la première fois à une élection au Conseil national le 29 septembre. Selon les sondages, la "Liste" est susceptible de recueillir jusqu'à 1 % des voix avec son leader.

Des événements actuels, tels que la catastrophe des inondations, peuvent influencer le comportement électoral et le résultat de l'élection. La distribution exacte des sièges sera déterminée par le décompte de la nuit électorale.

Des règles connues sous le nom de "Sperrklauseln" sont appliquées dans un processus en plusieurs étapes. "Pour l'élection au Conseil national, le territoire fédéral autrichien est divisé en neuf districts électoraux fédéraux, qui sont à leur tour subdivisés en un total de 39 districts électoraux régionaux", explique le ministère de l'Intérieur à Vienne.

Pour être pris en compte pour l'attribution des sièges, les partis doivent soit dépasser un certain seuil de pourcentage dans au moins l'un des 39 districts électoraux régionaux lors de la première étape du décompte, soit obtenir plus de 4 % des voix nationales totales lors de la deuxième étape. Le seuil local pour le mandat de base est généralement compris entre 20 et 25 % des voix locales.

Tous les 183 sièges de la chambre parlementaire sont réattribués tous les cinq ans lors de l'élection régulière au Conseil national. En principe, tous les citoyens autrichiens âgés de 16 ans et plus ont le droit de voter.

L'autorité électorale au ministère de l'Intérieur a provisoirement déclaré qu'il y avait 6 346 029 électeurs potentiels. Ce nombre est d'environ 51 000 personnes inférieur à celui de l'élection précédente en 2019.

Réflexions sur l'Autriche il y a cinq ans

Environ 9,2 millions de personnes vivent dans la République d'Autriche. Les régions les plus peuplées se trouvent au nord et à l'est de la république alpine. Vienne, la capitale, compte environ deux millions d'habitants. Le land voisin de Basse-Autriche en a environ 1,7 million. Plus à l'ouest, l'Haute-Autriche en a 1,5 million, et la Styrie au sud-est en a presque 1,3 million. Les cinq lands autrichiens restants de Tyrol, Salzbourg, Carinthie, Vorarlberg et Burgenland ont ensemble 2,6 millions d'habitants, ce qui correspond à une part de la population de 28,7 %.

