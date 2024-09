Informations relatives au processus électoral et aux résultats en Autriche

Un clair dénouement se dessine en Autriche : le parti conservateur "Parti populaire autrichien" (ÖVP) fait face à une baisse significative de sa majorité au Parlement lors des élections au Conseil national. Le parti d'extrême droite "Parti de la liberté d'Autriche" (FPÖ) mène triomphalement la soirée électorale.

Selon les projections de la soirée, le FPÖ devrait obtenir 28,8 % des voix, ce qui en fait la nouvelle force dominante avec son candidat principal Herbert Kickl. Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la République alpine qu'un parti d'extrême droite remporte une élection au Conseil national. Les résultats provisoires après la fermeture des bureaux de vote ont montré que les populistes de droite ont temporairement dépassé les 29 % des voix. Un résultat officiel provisoire est attendu aux alentours de 23h00.

Le ÖVP glisse à la deuxième place avec un résultat prévu de 26,3 %, selon le diffuseur public autrichien ORF. Les sociaux-démocrates autrichiens (SPÖ) glissent à la troisième place avec des pertes mineures et doivent accepter leur pire résultat dans une élection au Conseil national avec 21,1 %. Malgré une différence de 0,1 point de pourcentage, le SPÖ reste légèrement en dessous du niveau de 2019.

Le parti libéral NEOS devrait entrer au Conseil national avec 9,2 %, devançant les Verts (8,3 %). Les Verts autrichiens, qui ont Previously participated in the government as part of a coalition with the ÖVP, subissent une perte de 5,6 points de pourcentage par rapport à l'élection précédente, et le ÖVP suffers a loss of 11.2 percentage points. As a result, ÖVP and Greens must accept the most significant losses among all parties compared to the previous election.

La dynamique du pouvoir politique en République alpine a dramatique changé en conséquence de cette élection. L'Autriche se déplace vers la droite, avec presque 30 % pour le FPÖ. La coalition gouvernementale actuelle de conservateurs et de Verts dirigée par le chancelier Karl Nehammer ne peut survivre à l'élection sous sa forme actuelle. Le taux de participation, selon les statistiques actuelles, est d'environ 78,0 %.

L'identité du parti qui fournira le prochain chancelier reste incertaine. Selon les projections de la soirée électorale, non seulement le FPÖ et le ÖVP ensemble, mais aussi le ÖVP et le SPÖ pourraient avoir une majorité au Conseil national, bien que cela serait extrêmement serré. Avec l'ajout d'un troisième partenaire de coalition, les conservateurs et les sociaux-démocrates disposeraient d'une base solide pour former un gouvernement. Une coalition avec les libéraux ou les Verts est une possibilité.

Le ÖVP, qui a jusqu'à présent fourni le chancelier autrichien via Karl Nehammer, n'a pas l'intention de collaborer avec le vainqueur de l'élection Herbert Kickl du FPÖ d'extrême droite dans un gouvernement sous aucune circumstances. "C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, et ce sera le cas demain," a déclaré le secrétaire général du ÖVP Christian Stocker dans une première réaction.

Le FPÖ a déjà été impliqué dans le gouvernement autrichien en tant que partenaire junior par le passé, mais si les projections se confirment et que les populistes de droite deviennent la force la plus forte au Conseil national autrichien, il reste incertain si le chef de parti Kickl réussira à former une majorité stable. Par exemple, le chancelier et le chef du ÖVP Nehammer ont régulièrement rejeté toute coopération avec Kickl en tant que chef de gouvernement.

Kickl a pris la tête du FPÖ après le "scandale d'Ibiza" en 2021. Grâce à des théories du complot sur les mesures de protection contre le coronavirus, des slogans hostiles aux migrants et une critique virulente de l'aide de l'Autriche à l'Ukraine face à l'agression russe, il a remporté des soutiens pour le FPÖ.

Kickl a fait sensation lors de la campagne électorale avec des transgressions audacieuses des tabous. Il a inclus "remigration" parmi ses objectifs politiques, ce qui implique l'expulsion des citoyens autrichiens d'origine non européenne considérés comme insuffisamment intégrés.

Le chef du FPÖ Herbert Kickl a réaffirmé les revendications de son parti au pouvoir. "Nous sommes prêts à diriger un gouvernement," a déclaré Kickl le soir des candidats principaux des plus grands partis sur la télévision autrichienne. Le FPÖ est ouvert aux partenariats dans toutes les directions, a souligné Kickl.

Outre le camp d'extrême droite, les libéraux autrichiens ont également démontré des gains dans les sondages. Le parti "La Nouvelle Autriche" (NEOS) - qui représente "Liberté, Progrès et Justice" en Autriche - est sur le point de devenir la nouvelle quatrième force politique du pays devant les Verts.

Le parti BIER et le KPO ont également affiché des augmentations. Cependant, le parti BIER, le KPO et autres petits partis n'ont pas réussi à entrer au Parlement. Les sondeurs voyaient les meilleures chances d'entrée au Parlement avant l'élection pour le Parti communiste d'Autriche (KPO) et le relativement jeune "Parti de la bière" (BPO). En particulier, le BPO, qui a commencé comme un parti de

Le résultat du jour du scrutin est resté incertain en raison d'influences telles que les catastrophes naturelles, notamment les inondations, sur l'opinion publique et les tendances de vote. Toutefois, il était évident que le soutien du gouvernement était susceptible de diminuer parmi le public dès le départ.

Le Conseil national autrichien partage des similitudes avec le Bundestag allemand en termes de fonction au sein de la structure politique de la République alpine. En tant que second corps de la chambre législative aux côtés du Conseil fédéral autrichien, le Conseil national sert de principal organe pour la législation et de plateforme pour le débat parlementaire.

En Autriche, des restrictions du processus de vote sont mises en place lors de la phase de décompte des voix. Le territoire fédéral autrichien est divisé en neuf régions électorales et en un total de 39 régions électorales pour l'élection du Conseil national, selon l'explication du ministère de l'Intérieur à Vienne.

Pour être pris en compte pour l'attribution des sièges, les partis doivent soit franchir un seuil de pourcentage spécifique dans au moins l'une des 39 régions électorales, soit recueillir plus de 4 % des votes nationaux au second tour. Le seuil local de mandat de base se situe entre 20 et 25 % des votes locaux.

Tous les cinq ans, les 183 sièges du corps parlementaire sont en jeu. Les électeurs éligibles, y compris les Autrichiens et les citoyens autrichiens âgés de 16 ans et plus, représentent environ 6 346 059 personnes. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 6 396 799 électeurs éligibles en 2019.

Retour sur l'Autriche : il y a cinq ans

Environ 9,2 millions de personnes vivent dans la République d'Autriche. Les régions les plus densément peuplées se trouvent dans les parties nord et est de la République alpine. Vienne, avec environ 2 millions d'habitants, et la Basse-Autriche à l'est, qui abrite environ 1,7 million de personnes, sont les zones les plus peuplées. L'Autriche supérieure compte environ 1,5 million d'habitants à l'ouest, et la Styrie dans le sud-est compte 1,3 million d'habitants. Ensemble, les cinq États fédéraux autrichiens restants du Tyrol, de Salzbourg, de Carinthie, du Vorarlberg et de la Burgenland ont 2,6 millions d'habitants, représentant 28,7 % de la population de l'Autriche.

During the 2019 National Council election, the ÖVP garnered 37.5% of votes, making them the strongest force. The SPÖ followed, having secured 21.2% of the vote. The FPÖ claimed 16.2%, while the Greens maintained consistent support with 13.9% of votes. The NEOS attracted 8.1% of the electorate. The voter turnout in 2019 was 75.6%, lower than the 80.0% turnout seen during the 2017 National Council election.

The Austrian People's Party (ÖVP) and the Freedom Party of Austria (FPO) are both expected to secure significant representation in the Austrian National Council, with the FPO potentially emerging as the dominant force. This could significantly impact the commission's decisions, as the Austrian National Council shares similarities with the German Bundestag and serves as the main organ for legislation and parliamentary debate in Austria.

Regardless of the party compositions, the Austrian National Council, composed of 183 seats, must adhere to specific voting process restrictions during the vote tallying stage, ensuring that only parties surpassing a specific percentage threshold in at least one of the 39 regional electoral districts or collecting more than 4% of nationwide votes enter the parliamentary body.

Lire aussi: