Informations relatives au processus électoral autrichien

La politique autrichienne se prépare à des changements importants : ce dimanche 29 septembre, des élections pour le Conseil national auront lieu, et le Parti populaire autrichien (OVP), conservateur, s'attend à perdre sa majorité dans la deuxième chambre parlementaire. Les sondages indiquent que le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), d'extrême droite, est en pleine ascension.

L'OVP pourrait subir de lourdes pertes lors des élections parlementaires. De même, les Verts autrichiens, qui ont obtenu leurs meilleurs résultats-ever avec 13,5 % lors des dernières élections en 2019, sont également prévus pour une baisse. Le Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) semble relativement stable dans les sondages, oscillant autour de 21 % des votes.

Les bureaux de vote ont ouvert tôt le matin. Dans certains États fédéraux autrichiens, le vote se termine dans l'après-midi, tandis que à Vienne et dans certaines parties de la Basse-Autriche, les résidents auront jusqu'à 17h00 pour voter. Ensuite, les premières projections nationales du résultat des élections devraient être disponibles.

Les infographies pour les élections au Conseil national de 2024 sont basées sur les dernières valeurs de sondage, qui seront constamment mises à jour jusqu'au jour de l'élection.

Selon le dernier sondage, une coalition OVP-Verts ne pourrait obtenir que 56 sièges sur les 183 sièges du Conseil national. Le seuil pour une majorité est de 92 sièges. Une coalition de trois partis, y compris les sociaux-démocrates autrichiens en tant que partenaire supplémentaire, est théoriquement possible.

En plus des partis d'extrême droite, les libéraux autrichiens montrent également une croissance dans les sondages. "NEOS - La nouvelle Autriche" pourrait obtenir entre 9 et 11 % des votes lors des élections à la fin septembre. Cela ferait de NEOS, connu pour ses valeurs de "Liberté, Progrès et Justice" en Autriche, la nouvelle quatrième force politique du pays.

Diverses petites parties élargissent le spectre politique. Des partis tels que le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) et le relativement nouveau "Bierpartei" (BPÖ) ont le potentiel d'entrer au parlement. Le BPÖ, qui a commencé comme un parti amusant et satirique, est prévu pour franchir le seuil de 4 % cette fois-ci.

Cependant, la "Liste Madeleine Petrovic" (LMP), un parti anti-vaccins pour la protection des animaux et de l'environnement qui a surgi en réponse au rejet des mesures imposées par l'État pendant la pandémie de coronavirus, est peu susceptible de franchir le seuil électoral selon le système électoral autrichien.

La charismatique dirigeante de la LMP, Madeleine Petrovic, a siégé au Conseil national pour les Verts de 1990 à 2003. Tout comme le BPÖ, la LMP participe pour la première fois à des élections au Conseil national ce dimanche 29 septembre. Selon les sondages, la "Liste" pourrait obtenir jusqu'à 1 % des votes avec sa charismatique dirigeante.

L'impact des récents événements, tels que la catastrophe des inondations, sur le comportement des électeurs et le résultat des élections reste inconnu. La distribution exacte des sièges ne sera déterminée qu'après le décompte des votes le soir de l'élection.

Selon le processus en plusieurs étapes, des clauses de seuil sont appliquées. "(Explication du Ministère de l'Intérieur à Vienne)" explique que l'Autriche est divisée en neuf districts électoraux fédéraux, qui sont à leur tour divisés en un total de 39 districts électoraux régionaux.

Pour être pris en compte dans la distribution des sièges, les partis doivent soit franchir un certain pourcentage de seuil dans au moins l'un des 39 districts électoraux régionaux lors de la première étape du décompte, soit obtenir plus de 4 % des votes nationaux lors d'une deuxième étape. Le seuil local pour un mandat de base est généralement de 20 à 25 % des votes locaux.

Tous les cinq ans, les 183 sièges de la chambre parlementaire sont à pourvoir. Tous les Autrichiens et les Autrichiens âgés de 16 ans et plus ont le droit de voter.

Selon l'estimation provisoire du Ministère de l'Intérieur, exactement 6 346 029 électeurs sont résidents en Autriche. Ce chiffre est d'environ 51 000 de moins que lors des élections précédentes en 2019.

Regard en arrière : l'Autriche il y a cinq ans

Environ 9,2 millions de personnes vivent dans la République d'Autriche. Les régions les plus peuplées se trouvent au nord et à l'est de la République alpine. Vienne seule compte environ deux millions d'habitants. La Basse-Autriche, entourant la capitale, compte environ 1,7 million d'habitants. L'Autriche supérieure, située plus à l'ouest, abrite 1,5 million de personnes, tandis que la Styrie, au sud-est, en compte moins de 1,3 million. Les cinq États fédéraux autrichiens restants, comprenant le Tyrol, Salzbourg, la Carinthie, le Vorarlberg et la Burgenland, ont une population totale de 2,6 millions, correspondant à une part de la population de 28,7 %.

