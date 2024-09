Informations relatives au processus électoral autrichien

La politique autrichienne se dirige vers de grands changements : lors des élections au Conseil national ce dimanche 29 septembre, le parti conservateur "Parti populaire autrichien" (OVP) devrait perdre sa majorité à la deuxième chambre du Parlement. Les sondages indiquent que le parti populiste de droite "Parti de la liberté d'Autriche" (FPÖ) est en hausse.

L'OVP pourrait subir de lourdes pertes lors des élections parlementaires. De grandes pertes sont également prévues pour les Verts autrichiens, qui ont obtenu leur meilleur résultat à ce jour lors des élections de 2019 avec 13,5 pour cent. Le Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) semble relativement stable dans les sondages, avec environ 21 pour cent des voix.

Les bureaux de vote ont été ouverts depuis les heures matinales. Dans certains États fédéraux autrichiens, le vote s'est terminé dans l'après-midi. À Vienne et dans certaines parties de la Basse-Autriche, les électeurs peuvent encore voter jusqu'à 17h00. Peu après, une première projection nationale du résultat des élections est attendue. "Le résultat préliminaire, y compris la prévision des votes par correspondance, ne sera pas attendu avant 23h00", rapporte l'ORF.

Indice : Les infographies pour l'élection au Conseil national de 2024 seront mises à jour en continu pendant la nuit électorale.

Les équilibres du pouvoir politique sont susceptibles de changer considérablement : l'Autriche se déplace vers la droite, selon les sondages. Le gouvernement actuel de coalition turquoise-verte dirigé par le Chancellor fédéral Karl Nehammer n'est pas censé survivre aux élections.

Selon le dernier sondage, l'OVP et les Verts pourraient ne décrocher que 56 des 183 sièges au Conseil national. Le seuil pour une majorité est de 92 sièges. Une coalition tripartite avec les sociaux-démocrates autrichiens en tant que partenaire supplémentaire serait mathématiquement possible.

Outre la croissance de l'extrême droite, les libéraux autrichiens montrent également des gains dans les sondages. Le parti "NEOS - La nouvelle Autriche" pourrait recevoir entre 9 et 11 pour cent des voix lors des élections à la fin septembre. Cela ferait de NEOS, qui représente "Liberté, Progrès et Justice" en Autriche, la nouvelle quatrième force politique du pays.

Divers petits partis élargissent le spectre politique : des partis comme le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) et le relativement jeune "Parti de la bière" (BPOE) ont une chance d'entrer au Parlement. Surtout le BPOE, qui a commencé comme un parti de plaisanterie et de satire, pourrait franchir cette fois le seuil des quatre pour cent.

Cependant, la "Liste Madeleine Petrovic" (LMP), un parti anti-vaccins axé sur la protection des animaux et de l'environnement qui est sorti du rejet des mesures imposées par l'État pendant la pandémie de coronavirus, a peu de chances de franchir les seuils électoraux fixés par le système électoral autrichien.

La candidate principale éponyme Madeleine Petrovic a été membre du Parlement pour les Verts de 1990 à 2003. Comme le BPO, la LMP, fondée seulement en 2022, se présente pour la première fois aux élections au Conseil national le 29 septembre. Selon les sondages, la "Liste" avec sa candidate principale éponyme pourrait obtenir jusqu'à 1 pour cent des voix.

Il reste à voir comment les événements actuels tels que la catastrophe des inondations influencent le comportement des électeurs et le résultat des élections. La répartition exacte des sièges sera déterminée par le décompte des voix lors de la nuit électorale.

Le système de seuil est appliqué en plusieurs étapes. "Pour l'élection au Conseil national, le territoire fédéral autrichien est divisé en neuf districts électoraux régionaux, qui sont à leur tour divisés en un total de 39 districts électoraux locaux", selon les explications du ministère de l'Intérieur à Vienne.

Pour être pris en compte dans la répartition des sièges, les partis doivent soit dépasser un certain pourcentage de seuil dans au moins l'un des 39 districts électoraux locaux lors de la première étape du décompte, soit obtenir plus de quatre pour cent de tous les votes exprimés dans l'ensemble du pays lors d'une deuxième étape. Le seuil local pour le mandat de base est généralement compris entre 20 et 25 pour cent des votes exprimés localement.

Tous les 183 sièges de la chambre parlementaire sont en jeu lors de l'élection au Conseil national, qui a lieu tous les cinq ans. Tous les citoyens autrichiens âgés de 16 ans et plus ont le droit de voter.

L'autorité compétente au ministère de l'Intérieur a provisoirement estimé le nombre d'électeurs à exactement 6 346 029. Ce nombre est d'environ 51 000 personnes de moins qu'en 2019.

