Informations relatives au processus électoral au Brandebourg

À venir : Élections dans le Brandebourg, Allemagne : Le 22 septembre prochain, environ 2,1 millions d'électeurs dans le Brandebourg décideront du paysage politique de la capitale de l'État, Potsdam. La vague de BSW et d'AfD se maintiendra-t-elle ?

Après les élections en Saxe et en Thuringe, le Brandebourg assiste à sa troisième élection d'État à l'automne 2024. Cette élection ne consiste pas seulement à renouveler le corps législatif à Potsdam ou à déterminer les majorités futures dans le deuxième État le plus peuplé d'Allemagne, mais aussi à servir de test politique, à peine un an avant les élections fédérales.

Les derniers sondages dans le Brandebourg indiquent des gains notables pour l'alliance récemment formée, l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait potentiellement émerger comme parti le plus puissant de l'État, comme elle l'a fait en Thuringe.

Rappelez-vous : Les infographies électorales sont basées sur les données de sondage les plus récentes disponibles et seront mises à jour en continu jusqu'au jour de l'élection.

Actuellement, le Parti social-démocrate (SPD), qui occupe le poste de Ministre-Président dans le Brandebourg avec Dietmar Woidke, est projeté pour recevoir environ 26 % des votes dans les derniers sondages, le plaçant deuxième après l'AfD. L'Union chrétienne-démocrate (CDU) anticipe recevoir entre 15 et 18 % des votes.

Selon les sondeurs, les Verts et le Parti de gauche subiront des pertes dans le Brandebourg. Les Verts ont obtenu environ 5 % lors de l'été et pourraient avoir des difficultés à obtenir un siège au Parlement de l'État ou même un mandat direct. Après avoir quitté le BSW, le Parti de gauche est projeté pour subir des pertes significatives, tombant en dessous du seuil de 5 % dans certains sondages. Le Mouvement des citoyens unis du Brandebourg (BVB) et les Votants libres (FW) sont également peu susceptibles d'obtenir des sièges au Parlement de l'État. Le Parti démocrate-libéral (FDP) joue un rôle mineur dans le Brandebourg.

Les résultats des sondages actuels ne fournissent qu'un instantané. Beaucoup peut changer dans l'opinion publique et parmi les électeurs d'ici le jour de l'élection. Le Ministre-Président du Brandebourg, Woidke, et le Chancelier fédéral Olaf Scholz ont exprimé leur confiance dans la victoire du SPD aux élections de l'État le 22 septembre.

Woidke a noté que, en 2019, l'AfD était également en tête dans les sondages, mais que le SPD est sorti comme parti le plus fort. Le chef du SPD, Scholz, soutient son collègue du parti dans la campagne électorale de l'État à distance, sans apparitions conjointes. Cependant, Scholz a exprimé sa confiance en Woidke et les chances du SPD : "Je suis certain que les habitants du Brandebourg accorderont un nouveau mandat à Woidke et voteront pour le SPD comme parti le plus fort." La circonscription fédérale de Scholz se trouve également dans le Brandebourg.

Les rapports de majorité future au Parlement de l'État de Potsdam seront finalement déterminés le jour de l'élection, avec un taux de participation des électeurs prévu avoir un impact important. Lors de la dernière élection d'État il y a cinq ans, 61,3 % des électeurs inscrits ont voté.

Cela était considérablement plus élevé que le précédent taux de participation le plus bas de 47,9 % en 2014 et globalement, le troisième taux de participation le plus élevé dans toutes les élections d'État précédentes dans le Brandebourg depuis 1990. La volonté de voter le 22 septembre pourrait Significativement influencer le résultat de l'élection : un taux de participation de 61,3 % se traduit par les non-votants - s'ils étaient un parti séparé - devenant la faction la plus forte au Parlement de l'État avec 38,7 %.

Actuellement, Woidke - seulement le troisième Ministre-Président dans le Brandebourg depuis la réunification - dirige un gouvernement de coalition rouge-noir-vert avec la CDU et les Verts depuis 2019. Selon les derniers résultats des sondages, cette coalition serait suffisante pour une continuation.

Une nouvelle alliance de deux partis aurait probablement du mal : le SPD n'obtiendrait pas une majorité avec une coalition rouge-noir ou rouge-verte, selon les sondages. Même une coalition hypothétique avec le nouveau BSW ne garantit pas une base stable dans le Brandebourg. Pour une formation de gouvernement réussie, le SPD devrait donc entrer dans au moins une coalition de trois partis.

L'AfD, malgré ses chances prometteuses de devenir la faction la plus forte au Parlement de l'État, resterait probablement sans partenaires potentiels : le parti, considéré comme sécuritairement

La force des factions dans la législature de l'État dépend des proportions de votes valides seconds. "La représentation individuelle commence par les représentants élus directement via les mandats de circonscription et se poursuit par la mise en place des représentants de chaque liste d'État du parti", précise le commissaire aux élections de l'État. En raison des ajustements et des mandats excédentaires, le nombre de législateurs pourrait potentiellement augmenter jusqu'à un maximum de 110.

Le nombre habituel de sièges dans la législature de l'État de Potsdam est de 88. Quarante-quatre de ces sièges sont obtenus par des mandats directs de la majorité personnelle dans les 44 circonscriptions. Les 44 sièges restants sont pourvus à partir des listes d'État des partis, en fonction des résultats de l'élection proportionnelle.

Sur le bulletin de vote, aux côtés des noms des candidats de circonscription, un total de 14 listes d'État des partis politiques, associations et associations de listes autorisés sont affichées. During the state election, each voter has the opportunity to cast a total of two crosses. The practice of casting two votes is known: by crossing two votes, a first vote for the election of a candidate in the constituency (mandat direct) and a second vote for the election of une liste de parti ou d'association politique (mandat de liste) est réalisée.

Les résidents de l'État ayant la nationalité allemande et résidant de manière permanente à Brandenburg âgés de 16 ans et plus ont le droit de voter. Le nombre de nouveaux électeurs dans l'élection de l'État se situe approximativement à 100 000.

Dans la législature de l'État précédente, le SPD menait avec 25 membres, suivi par l'AfD avec 23, et la CDU en avait 15. Alliance 90/The Greens et The Left avaient chacun 10 représentants. La coalition "BVB / Free Voters" fournissait 5 titulaires de mandats. À ce jour, la législature de l'État a été composée de six partis politiques.

Après les élections de l'État en Saxe et en Thuringe, les élections au Landtag de Brandenburg auront lieu à l'automne 2024, servant de précurseur à l'élection fédérale de l'année suivante. Les sondages actuels indiquent une possible hausse pour l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, et une forte performance de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui pourrait en faire le parti le plus puissant en Brandenburg, similaire à leur position en Thuringe.

Lire aussi: