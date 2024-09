Informations obtenues concernant la société taïwanaise impliquée dans l'incident de l'explosion du pager au Liban.

Au siège sans prétention de Gold Apollo, situé en périphérie de Taipei, un mercredi, Hsu Ching-kuang, le fondateur de l'entreprise, a exprimé son opposition à être impliqué dans l'attaque massive. Il a affirmé que les téléavertisseurs utilisés étaient fabriqués par une entreprise européenne qui utilisait légalement sa marque.

"Je me sens vraiment cible", a-t-il déclaré aux reporters avant l'arrivée de la police pour enquêter. "Depuis des décennies, je me consacre à mon propre business. Pourquoi suis-je soudainement impliqué dans ceci?"

Les nombreuses photos des attaques de la veille, montrant des téléavertisseurs endommagés portant le logo Gold Apollo, ont accru les soupçons envers l'entreprise. Cela s'est aggravé après que le New York Times a révélé, selon des sources anonymes, qu'Israël aurait caché des explosifs dans les appareils et ajouté un interrupteur de détonation dans chacun d'eux.

La production de téléavertisseurs est strictement réglementée à Taiwan en raison de ses capacités de transmission, les autorités effectuant fréquemment des inspections, a déclaré un haut responsable de la sécurité taiwanais à CNN mercredi.

Les téléavertisseurs de Gold Apollo respectaient toutes les réglementations, a déclaré le responsable, ajoutant qu'aucune découverte inhabituelle n'avait été faite lors de l'inspection. Les autorités enquêtent également sur l'allégation de l'entreprise selon laquelle la production est sous-traitée en Europe, a ajouté le responsable.

Fondée en 1995, Gold Apollo produit une variété d'appareils, des téléavertisseurs - des dispositifs sans fil capables d'envoyer des messages sans connexion internet, couramment utilisés par les services d'urgence et les hôpitaux - aux sonnettes pour restaurants, selon le site web de l'entreprise.

La société distribue ses produits dans le monde entier, a-t-elle déclaré dans un rapport médiatique précédent, se vantant d'être l'un des principaux fournisseurs de talkies-walkies et de téléavertisseurs aux États-Unis et en Europe, comptant parmi ses clients les agences de renseignement et les services d'urgence.

Hsu a affirmé que les téléavertisseurs associés aux rapports des médias libanais étaient fabriqués et vendus par un partenaire européen, qui avait établi une relation avec son entreprise trois ans auparavant.

Dans un communiqué publié plus tard, Gold Apollo a identifié le distributeur comme étant BAC Consulting, basé à Budapest, déclarant qu'il lui avait accordé une licence pour vendre ses produits dans des régions désignées.

"BAC est seul responsable de la conception et de la fabrication des produits", indique le communiqué.

CNN a rencontré des difficultés pour contacter BAC via le site web fourni par Gold Apollo.

Pagers explosifs

Les photos circulant sur les réseaux sociaux au Liban semblent montrer au moins un pager de la scène portant la marque Gold Apollo AR924, décrit comme un appareil compact, étanche, utilisant une batterie lithium rechargeable, selon les informations du produit sur le site web de l'entreprise.

Gold Apollo a déclaré dans son communiqué que l'AR924 était fabriqué et vendu par BAC, dans le cadre d'un accord de licence. L'entreprise a refusé de partager le contrat avec CNN.

Hsu a confirmé que, au début de leur relation, le partenaire européen importait uniquement les téléavertisseurs et les produits de communication de Gold Apollo. Plus tard, le partenaire a demandé la permission de produire ses propres téléavertisseurs et d'utiliser la marque Gold Apollo, a ajouté Hsu.

Hsu a mentionné qu'ils avaient rencontré un anomaly dans leurs transactions avec l'entreprise européenne, faisant référence à un virement bancaire en retard.

"Nous ne sommes peut-être pas un acteur majeur, mais nous nous enorgueillissons de notre responsabilité", a-t-il déclaré. "C'est extrêmement humiliant."

Selon le ministère taiwanais des Affaires économiques, Gold Apollo a exporté environ 260 000 téléavertisseurs de Taiwan, principalement aux États-Unis et en Australie, entre janvier 2022 et août 2024.

Taipei n'a aucun enregistrement d'exportation de téléavertisseurs Gold Apollo au Liban, a déclaré le ministère dans un communiqué, promettant de poursuivre son enquête.

Dispositifs à faible technologie

Le modèle AR924 n'est pas disponible à Taiwan, selon le haut responsable de la sécurité taiwanais. Les entreprises de télécommunications de Taiwan ont cessé les services de téléavertisseurs en 2011 en raison d'une baisse significative de l'utilisation, les téléphones mobiles ayant gagné en popularité.

Le AR924 n'est pas non plus disponible aux États-Unis, a déclaré un représentant du distributeur de l'entreprise à CNN.

La nature basse technologie des téléavertisseurs a semblé plaire à Hezbollah, un groupe militant soutenu par l'Iran basé au Liban.

Au début de l'année, le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a exhorté les membres et leur famille dans la partie sud du pays, où les affrontements avec les forces israéliennes ont augmenté, à se défaire de leurs téléphones portables, craignant qu'Israël ne puisse pister leurs déplacements via ces appareils.

Hsu a lancé Gold Apollo avec un capital de TWD 100 millions (3,1 millions de dollars) en 1995, selon le registre des entreprises de Taiwan.

À l'époque, les téléavertisseurs, appelés localement "BB call", étaient à la mode à Taiwan. Cependant, la discontinuité des services de téléavertisseurs par les entreprises téléphoniques a incité Gold Apollo à se concentrer sur les marchés étrangers, a déclaré Hsu à Taiwan Magazine Commun dans une interview de 2011.

Gold Apollo a rapidement dominé les marchés de téléavertisseurs dans les pays occidentaux, a rapporté le magazine. La plupart de la demande pour ses téléavertisseurs provenait des agences de renseignement, des services d'incendie et des départements de défense aux États-Unis et en Europe, y compris le FBI, selon le rapport.

Malgré les allégations de l'entreprise selon lesquelles la production est sous-traitée en Europe, les autorités continuent d'enquêter sur l'implication de Gold Apollo dans les incidents de téléavertisseurs explosifs. Hsu a souligné que son entreprise, qui produit divers appareils depuis des décennies, a toujours respecté les réglementations et a une clientèle diversifiée, y compris les agences de renseignement et les services d'urgence.

