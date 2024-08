- Inflation: un bon tiers prévoit moins pour la retraite

Plus d'un tiers des Allemands économisent moins pour leur retraite en raison de l'augmentation significative des prix ces dernières années. C'est le résultat d'une enquête en ligne menée par l'institut de recherche marketing YouGov pour le compte du conglomérat d'assurance Axa. Alors que 32 % avaient indiqué l'an dernier qu'ils économisaient moins pour leur retraite en raison de la forte augmentation de l'inflation, cette fois-ci, c'est 37 %.

Entre le 24 et le 26 juillet, 2 053 personnes en Allemagne ont été interrogées. Selon Axa, les résultats sont représentatifs de la population allemande âgée de 18 ans et plus.

L'enquête a montré que 62 % des répondants investissent de l'argent dans un régime de retraite privé (à l'exclusion de la propriété immobilière) chaque mois. L'an dernier, ce chiffre était de 56 %.

Les montants investis varient considérablement : actuellement, 14 % des répondants investissent moins de 100 euros par mois, tandis que 17 % économisent entre 100 et 200 euros par mois. 12 % investissent entre 200 et 300 euros par mois, et 8 % économisent entre 300 et 400 euros par mois. 11 % investissent plus de 400 euros par mois.

Il a également été constaté que seulement un peu plus d'un cinquième (21 %) se fie désormais uniquement à la retraite légale. L'an dernier, ce chiffre était de 27 %.

Le ministère fédéral des Affaires sociales recommande, surtout aux jeunes, d'avoir une provision de retraite supplémentaire. "Le fait que les gens vivront plus longtemps à l'avenir et que la proportion de personnes âgées augmentera aura un impact, surtout à l'avenir. La conséquence en est que l'assurance retraite ne pourra plus fournir ce qu'elle fournit aujourd'hui", explique le ministère sur son site web. Une provision de retraite supplémentaire, soutenue par l'État, offre la possibilité d'atteindre un revenu supplémentaire à la retraite.

Selon l'Office fédéral de la statistique, en 2023, 87 % des personnes employées en Allemagne étaient couvertes par l'assurance retraite légale. Les personnes employées restantes sont des travailleurs indépendants, des fonctionnaires, des employés à faible revenu et des personnes sans emploi.

