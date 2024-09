Infiltration pour le harcèlement en ligne généralisé

Le mardi, les autorités de différentes régions fédérales ont mené des opérations motivées par le harcèlement en ligne persistant et le cyberharcèlement parmi les joueurs en ligne. Les cibles de ces actions étaient dix suspects présumés dirigeants du groupe de cybercriminels New World Order, selon le Bureau fédéral de police criminelle (BKA). Ils sont inculpés pour avoir pris pour cible des joueurs de la communauté de diffusion en direct et les avoir harcelés sur les plateformes de médias sociaux.

Le lendemain, le BKA a révélé que les accusés ciblaient généralement des individus "fragiles ou intellectuellement limités" pour les harceler, dans le but de les embarrasser et de les pousser à quitter leur persona en ligne. Dix perquisitions ont été menées ce matin-là à Berlin, en Bavière, en Bade-Wurtemberg, en Hesse, en Basse-Saxe et dans le Brandebourg.

Selon le BKA, plusieurs systèmes de stockage électronique et équipements associés ont été saisis lors de ces perquisitions, destinés à être examinés comme preuves. New World Order est un groupe purement en ligne qui s'organise de manière autonome sur Internet.

Selon le BKA, les techniques de l'organisation comprennent le simulacre d'appels d'urgence au domicile des victimes et la diffusion de ces situations en direct. Les experts classent cela comme du "swatting". De plus, les suspects ont tenté de collecter des informations personnelles auprès des victimes et de les revealing during online game broadcasts, accompagnées d'insultes et d'emblèmes d'organisations illégales.

Cette enquête est menée en collaboration entre le BKA et une unité spécialisée du parquet général de Francfort-sur-le-Main chargée des crimes sur Internet. Les autorités ont affirmé leur engagement à lutter contre toute forme de menace, d'exclusion et d'insultes en ligne.

Suite aux perquisitions, il a été rapporté que les membres de New World Order utilisaient la tactique de "swatting" dans le cadre de leurs campagnes de cyberharcèlement. En réponse à l'opération, plus d'une douzaine de dispositifs et d'équipements associés ont été saisis pour être examinés plus en détail.

