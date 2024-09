Infiltration de syndicats présumés de contrebande dans cinq régions allemandes.

Environ seize sur les dix-neuf objets recherchés ont été découverts sur place, principalement à Jena. Des investigations ultérieures ont été menées à Sondershausen, Nordhausen et Bad Sulza. Des opérations ont également eu lieu en Bade-Wurtemberg, en Saxe-Anhalt, en Schleswig-Holstein et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cinq individus ont été arrêtés, selon les déclarations du porte-parole. Ces individus sont originaires de Syrie et d'Irak.

En réalité, il y a dix-huit suspects liés à cette affaire, âgés de 23 à 57 ans. Le parquet de Gera les examine pour leur implication dans le trafic d'êtres humains organisé et commercial. Le gang présumé a facilité le transport d'au moins 140 personnes par la route des Balkans de l'Ouest et à travers la Slovaquie et la République tchèque jusqu'en Allemagne.

Pour chaque personne transportée, ils demandaient apparemment 700 euros. Ces personnes étaient hébergées dans un lieu secret à Jena jusqu'à ce que le paiement soit terminé, selon le porte-parole de la police. Pour ce faire, la méthode bancaire clandestine Hawala a été utilisée en Allemagne. Cette méthode implique le transfert d'argent à l'étranger de manière anonyme contre des frais.

Malgré le fait que les opérations principales aient eu lieu dans différentes régions allemandes, la méthode bancaire Hawala a également été utilisée dans les autres parties de l'Europe où les activités de trafic ont eu lieu. Le parquet de Gera élargit son enquête pour inclure d'éventuels liens dans ces autres régions.

Lire aussi: