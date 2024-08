- Infidélité à l'hôpital de Stuttgart: ex-directeur emprisonné

À la suite du scandale de la clinique de Stuttgart, l'ancien directeur du département international, Andreas Braun, a été condamné à quatre ans et neuf mois de prison par le tribunal régional. La chambre économique du tribunal a jugé que le défendeur, entre autres, avait trompé les payeurs de 371 blessés libyens de la guerre de 2013 à 2015 dans leur traitement et leurs soins pour assurer des revenus plus élevés pour la clinique et des sommes à six chiffres pour divers prestataires de services. L'ancien directeur a été reconnu coupable, entre autres, de détournement de fonds, de corruption et de tentative d'escroquerie.

Braun était déjà en détention depuis plusieurs mois et avait contribué à l'élucidation des faits grâce à ses déclarations lors de l'enquête. Le parquet avait requis une peine de détention totale de trois ans et dix mois. La défense avait plaidé pour une peine avec sursis.

Braun était auparavant président de l'État du Bade-Wurtemberg des Verts. Il n'avait aucune connaissance du secteur de la santé pour le poste de direction. Il était censé aider à réduire le déficit de la clinique de Stuttgart à l'époque en attirant des patients privés étrangers.

