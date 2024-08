- Inferno in Paradise: anniversaire des incendies meurtriers sur l'île de Maui

Drapeaux aux États-Unis à Hawaii sont en berne. En mémoire des victimes de l'inferno il y a un an, surfeurs et kayakistes font une "Paddle Out" au large de Maui. De nombreuses manifestations sont prévues dans ce paradis touristique pour rendre hommage aux 102 morts.

Le 8 août 2023, des incendies ont éclaté à plusieurs endroits à Maui et sur l'île voisine d'Hawaii. En termes de nombre de victimes, ils ont été les plus dévastateurs incendies de forêt et de broussailles aux États-Unis en plus de 100 ans. La ville côtière autrefois pittoresque de Lahaina sur la côte ouest de Maui a été presque complètement détruite. Les témoins ont décrit des scènes apocalyptiques.

Les gens ont sauté à la mer pour échapper aux flammes qui se propageaient rapidement. Les routes congestionnées sont devenues un piège mortel. Plus de 2 200 bâtiments ont brûlé, des milliers ont été laissés sans abri, et les dommages sont estimés à plus de cinq milliards de dollars.

L'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA) a rapporté à la fin juillet que plus de 300 000 tonnes de débris et 3 000 voitures calcinées avaient été enlevées. Maintenant, presque un an après les incendies, les premiers permis de construire sont délivrés à Lahaina.

Juste avant l'anniversaire de la catastrophe des incendies, le gouverneur de Hawaii Josh Green a annoncé un "historique" règlement de plus de quatre milliards de dollars pour indemniser les victimes. Cela doit régler plus de 450 procès intentés par des personnes et des entreprises touchées. Une cour doit encore l'approuver.

Une partie importante de ces fonds sera payée par la compagnie d'énergie Hawaiian Electric. Le fournisseur d'électricité a été accusé, entre autres, de négligence pour ne pas avoir proactivement coupé les lignes électriques pendant les conditions météorologiques extrêmes avec des vents forts et un risque d'incendie accru.

Moins de touristes à Maui

Bien que Lahaina ait été lourdement touchée, d'autres parties de Maui ont été largement épargnées par les flammes. Cependant, l'ensemble du paradis touristique a subi des dommages, et le nombre de visiteurs a diminué. Selon l'autorité touristique, 22 pour cent moins de touristes ont visité Maui en juin 2024 par rapport à juin de l'année précédente - avant l'incendie.

Lors de sa visite de la zone sinistrée environ deux semaines après l'incendie, le président américain Joe Biden a parlé de "destruction écrasante" lors d'une promenade à travers les ruines de Lahaina. Le célèbre arbre Banyan, âgé de plus de 150 ans, se détachait du paysage calciné.

La chaleur de l'incendie a sévèrement affecté l'arbre emblématique, avec presque la moitié de ses branches qui sont mortes, selon les rapports officiels. Cependant, il y a maintenant des feuilles vertes à voir - au moins en partie, cette attraction touristique a récupéré.

L'anniversaire des incendies de forêt dévastateurs à Maui et Hawaii approche, marqué par l'abaissement des drapeaux à Hawaii. Il y a deux ans, Lahaina, une ville sur la côte ouest de Maui, a été gravement touchée par ces incendies, entraînant la destruction de plus de 2 200 bâtiments et laissant de nombreux sans-abri.

Lire aussi: