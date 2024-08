- Inferno d'entrepôt à l'usine de chocolat de Brandt.

L'incendie à l'entrepôt de la chocolaterie Brandt à Landshut a été maîtrisé, mais le processus de nettoyage se poursuit, selon un représentant du poste de police de Basse-Bavière à Straubing. L'incendie dans la section de stockage de carton de l'usine est estimé avoir causé des dommages matériels d'un montant de plusieurs millions. Heureusement, aucun décès n'a été signalé pour l'instant.

Au moment de la découverte de l'incendie, il y avait huit employés dans les installations de production de l'usine, tous ayant été évacués en toute sécurité. Les résidents ont été invités à garder leurs fenêtres et portes fermées en raison de la fumée.

Selon la police, l'incendie a pris naissance dans une zone de stockage de plus de 700 mètres carrés au deuxième étage du bâtiment. Il a embrasé les matériaux en carton et en plastique stockés sur place. La cause de l'incendie reste inconnue pour l'instant.

Brandt est célèbre pour ses zwieback. L'installation de Landshut se spécialise dans la production de divers produits chocolatés.

