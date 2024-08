- Inferno de vélo électrique provoque une détonation de cartouches de gaz - blessé individuel

Un vélo électrique a pris feu et l'explosion de plusieurs bonbonnes de propane a gravement blessé un individu. Selon les autorités, un passant a repéré le vélo en flammes avec sa remorque un samedi soir et a alerté les pompiers. Il semble que les bonbonnes de propane étaient transportées sur la remorque du vélo et ont explosé à cause de la chaleur du feu. Le propriétaire du véhicule a subi des brûlures et a été transporté par hélicoptère dans un établissement de soins spécialisé. Au début, il n'était pas en mesure de fournir des informations sur l'incident. La police soupçonne qu'il s'agit d'un accident.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux et ont demandé l'aide de la police locale en raison de la gravité de l'incident. Après plus ample investigation, il a été révélé que le propriétaire du vélo électrique avait été libéré de l'hôpital et a depuis collaboré avec la police pour fournir plus de détails sur l'incident.

