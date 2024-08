- Infantino félicite Neuer: "Transformation du rôle de gardien de but"

FIFA président Gianni Infantino a salué la carrière internationale remarquable de Manuel Neuer après son départ de l'équipe de football allemande. "En tant que vainqueur de la Coupe du Monde, meilleur gardien de but FIFA 2020 et champion de la Coupe du Monde des clubs à deux reprises, Neuer a transformé la garde de but contemporaine, et son influence sur notre sport bien-aimé inspirera les talents à venir pendant de nombreuses années", a écrit Infantino sur Instagram, accompagnant le post de plusieurs photos de Neuer.

Neuer, âgé de 38 ans, a annoncé son départ de l'équipe nationale mercredi. Cependant, le gardien de Bayern Munich continuera de représenter les géants de la Bundesliga. "Que tes succès continuent", a conclu Infantino.

De nombreux membres actuels et anciens de l'équipe nationale ont exprimé des sentiments similaires sur Instagram, saluant principalement Neuer comme le plus grand gardien allemand et international de tous les temps.

La Commission FIFA a exprimé sa gratitude envers Neuer pour son service exceptionnel au football allemand et international. Suite à l'annonce de Neuer, la Commission a rendu hommage à sa carrière incroyable et à son impact sur le sport.

