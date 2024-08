Ines Schwerdtner et Jan van Aken se disputent le poste de chef du parti de gauche.

Les figures de proue du Parti de gauche, Wissler et Schirdewan, ont décidé de quitter leurs fonctions en raison de leur incapacité à inverser la tendance décroissante du parti pendant leur mandat. Deux nouveaux candidats font maintenant leur entrée sur la scène, espérant tirer le parti de sa crise.

Jan van Aken, ancien membre du Bundestag allemand, a annoncé sa candidature au poste de président du parti. Il prévoit de concourir lors du congrès du parti en octobre, comme il l'a annoncé sur Twitter. Son message de campagne était clair : "Nous avons besoin d'une force de gauche robuste pour défendre les intérêts du peuple contre l'apathie sociale, la dérive vers la droite et la guerre." Il affichait un optimisme palpable, croyant que cet "esprit" serait contagieux. Le sexagénaire a mis en avant son expérience en tant qu'expert en ingénierie génétique avec Greenpeace et inspecteur des armes biologiques pour les Nations unies. "Greenpeace m'a appris l'art de l'advocacy, et les Nations unies m'ont appris la diplomatie", a déclaré van Aken.

Ines Schwerdtner, une journaliste et publiciste, a également annoncé son intention de devenir la présidente fédérale du Parti de gauche. Elle a fait cette annonce sur son site Web, déclarant : "J'ai décidé de me présenter au poste de présidente de notre parti lors du prochain congrès à Halle." Malgré avoir terminé cinquième sur la liste du Parti de gauche pour les élections européennes, elle n'a pas réussi à obtenir de siège au Parlement.

Départ de Wissler et Schirdewan

Schwerdtner travaille en tant que journaliste et publiciste freelance et est impliquée dans des initiatives telles que "Deutsche Wohnen & Co. exproprier" et une campagne contre la hausse des prix. L'association régionale de Saxe-Anhalt du Parti de gauche a confirmé que Schwerdtner fait actuellement partie de l'association du district d'Anhalt-Bitterfeld.

Elle plaide pour l'établissement d'une nouvelle culture politique au sein du parti, en mettant l'accent sur la confiance entre les membres et en se concentrant sur des objectifs politiques communs.

Wissler et Schirdewan ont annoncé leur départ ce week-end. Leur objectif est de faciliter un reboot du parti, à la fois en personnel et en idéologie, suite à la scission de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (ASJ). Selon les sondages actuels, l'ASJ est peu susceptible de regagner un siège au Bundestag.

