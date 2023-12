Indy 500 : comment regarder et tout ce qu'il faut savoir

Nommé d'après les 500 miles parcourus par le peloton, "The Greatest Spectacle in Racing" est l'événement phare de la série IndyCar et a été couru pour la première fois en 1911.

Son stade est l'Indianapolis Motor Speedway - un ovale de 2,5 miles de long qui est si grand qu'il entoure un terrain de golf de 18 trous et a une capacité permanente de 257 325 places assises - l'enceinte sportive ayant la plus grande capacité d'accueil au monde.

Cette année verra le retour de tous ces spectateurs puisque seule une foule réduite a été autorisée à entrer en 2021 et que la course s'est déroulée à huis clos en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

Les qualifications ont eu lieu le week-end dernier pour déterminer la configuration de la grille de départ.

Scott Dixon s'est qualifié en pole position - sa vitesse moyenne de 234,046 mph sur les quatre tours a été la plus rapide jamais enregistrée en qualification.

Cependant, partir en pole position ne garantit pas nécessairement la victoire. Au cours des 12 dernières éditions, un seul pilote a occupé la pole position jusqu'à l'arrivée. Dixon lui-même est parti quatre fois en pole et n'a gagné qu'une fois en 2008.

Il devra faire face à sept autres anciens vainqueurs dans le peloton.

Le champion en titre, Helio Castroneves, espère décrocher un cinquième titre, un record, mais il a connu des difficultés lors des qualifications et s'élancera de la 27e place sur la grille.

Alex Palou, coéquipier de Dixon et champion d'IndyCar l'an dernier, s'est qualifié à une demi-seconde de la deuxième place, tandis que Rinus VeeKay s'élancera en troisième position, sur la dernière place de la première ligne.

Outre ces pilotes d'IndyCar plus expérimentés, il y a sept débutants qui font leurs débuts dans la course - l'ancien pilote de F1 Romain Grosjean, qui a survécu à un accident dramatique et brûlant lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020, et le septuple champion NASCAR Jimmie Johnson en font partie.

Une fois que les pilotes ont pris place sur la grille de départ, une voiture d'accompagnement les conduit pendant quatre tours de chauffe. Puis, au cinquième passage sur la ligne de départ, le drapeau vert est agité et la course commence.

L'Indy 500 se déroulera le dimanche 29 mai et sera retransmise en direct sur NBC de 11 heures à 16 heures (heure de l'Est), le drapeau vert étant agité à 12 h 45 (heure de l'Est).

Pour les pays qui n'ont pas de contrat de diffusion de l'IndyCar, les organisateurs de la course ont lancé IndyCar Live, un service de streaming par abonnement.

La liste complète des pays dans lesquels le service de streaming est accessible est disponible ici, tandis que la liste des diffuseurs internationaux est disponible ici.

Un endroit où la couverture télévisée ne sera pas disponible est la ville d'Indianapolis, où se déroule la course.

À moins que les 240 000 places réservées dans les tribunes ne soient vendues, il n'y aura pas de retransmission télévisée afin d'encourager les habitants à acheter des billets au lieu de regarder la course à la maison.

Source: edition.cnn.com