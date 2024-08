- Industrie des puces: accord pour la recherche en commun de travailleurs qualifiés

Recherche de personnel spécialisé pour les usines de puces planifiées à Dresde ne doit pas se faire au détriment du secteur des PME de la région. Les Chambres de Commerce et d'Industrie et les entreprises ont convenu dans une déclaration d'intention de procéder conjointement. Entre autres choses, les fabricants de puces doivent renforcer leur formation en interne. Un échange régulier et la cultivation de partenariats entre les entreprises de puces, les chambres de commerce, les associations industrielles, les PME et les start-ups sont également prévus. Le ministre de l'Économie Martin Dulig (SPD) a parlé d'un accord de fairness.

Kretschmer : Dresde est le meilleur endroit pour la microélectronique en Europe

Selon les propos du ministre-président Michael Kretschmer, environ 100 000 personnes travailleront dans l'industrie des semi-conducteurs locaux d'ici 2030. Ce serait une grande réussite. En s'appuyant sur ce qui a été créé pendant les temps de la RDA, la Saxe a beaucoup investi dans ce domaine depuis la réunification. "Maintenant, nous en sommes au point où nous pouvons dire : Le meilleur endroit pour la microélectronique en Europe - c'est Dresde." Nous avons besoin d'immigration d'autres pays pour cela. Le développement ne doit pas se faire au détriment du secteur des PME et de l'artisanat.

Selon Kretschmer, les nombreuses petites et moyennes entreprises, les excellentes institutions de recherche et les universités dans l'écosystème de la microélectronique de Saxe contribuent toutes au développement économique positif dans l'État libre. Les grandes entreprises sont le moteur de l'économie régionale. L'accord de concurrencer équitablement pour le personnel spécialisé et de coopérer plus étroitement est un signal fort.

Dulig : La Saxe doit être ouverte aux spécialistes étrangers

Dulig est convaincu que les investissements bénéficieront également aux petites et moyennes entreprises. La demande future en personnel spécialisé ne peut être satisfaite avec des personnes du pays. "La Saxe a souvent bénéficié de l'immigration par le passé, pas seulement l'industrie des puces. Seul grâce à une culture d'ouverture, de tolérance et de diversité, nous pouvons développer davantage notre écosystème solide."

Dulig dit que plus de 30 milliards d'euros seront investis en Saxe dans les années à venir. "Notre tâche est de nous assurer que ces grands investissements portent également leurs fruits dans les petits détails." L'État libre soutiendra l'industrie des semi-conducteurs pour permettre des investissements supplémentaires dans l'infrastructure - dans le logement, la garde d'enfants et d'autres domaines. Nous devons être attractifs pour le personnel spécialisé.

L'artisanat peut également bénéficier de l'industrie des puces

"L'installation d'entreprises de microélectronique est une opportunité pour l'emplacement économique de Dresde, dont l'artisanat peut également bénéficier. Cependant, cela intensifiera davantage la concurrence pour le personnel spécialisé", a souligné Jörg Dittrich, président de la Chambre des métiers de Dresde. "Par conséquent, la politique et l'économie doivent travailler ensemble pour assurer un réservoir adéquat de personnel spécialisé."

Pour adapter le contenu de la formation aux attentes croissantes de l'économie, la profession de microtechnicien est actuellement en cours de redéfinition, a ajouté Lukas Rohleder, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Dresde.

La société taïwanaise TSMC a annoncé en été 2023 qu'elle construir

