- Industrie des métaux et électrique avec nouvelles commandes négatives

L'industrie métallurgique et électrique en Bade-Wurtemberg fait état d'une baisse significative des commandes reçues au cours des six premiers mois de l'année. Entre janvier et juin, environ dix pour cent de commandes en moins ont été enregistrées par rapport à l'année précédente, selon l'association patronale Südwestmetall. À l'exception d'un mois, les nouvelles commandes ont été négatives depuis 19 mois, a-t-on appris.

Le PDG de Südwestmetall, Oliver Barta, a commenté : "Nous sommes loin du niveau d'avant le début de la crise du Corona, mais nous sommes également en retard sur le développement industriel mondial." Selon lui, cela s'explique par les charges supplémentaires sur le site : la récession économique est de plus en plus éclipsée par les changements structurels et les mauvaises conditions-cadres, ce qui contribue à la solidification de la crise.

Barta a appelé à des mesures politiques pour "renforcer le site et rendre les investissements futurs plus attractifs". Il a identifié des domaines d'action tels que la charge fiscale, les prix de l'énergie, la rapidité des procédures, ainsi que des allègements bureaucratiques et des conditions-cadres fiables dans le cadre des changements structurels. Le "débat" sur la loi sur le chauffage ou la fin subite de la subvention pour les voitures électriques a déstabilisé les citoyens et remis en question les investissements des entreprises dans les technologies futures.

Cependant, Barta a également appelé à un compromis des partenaires sociaux avant le début des négociations salariales en septembre : "Les coûts salariaux élevés sont le plus souvent mentionnés par nos entreprises comme un désavantage important pour le site. Augmenter ces coûts ne renforce pas le site." Le syndicat IG Métal réclame, entre autres, une augmentation de sept pour cent des salaires pour les quelque un million d'employés du sud-ouest.

