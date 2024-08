Industrie aérienne: l'imposition de taxes aériennes plus élevées pourrait entraîner des annulations de vols dans les aéroports allemands

L'augmentation prochaine de la taxe sur le trafic aérien en mai, selon les experts du secteur aéronautique, devrait entraîner des annulations de vols dans les aéroports allemands. Selon Joachim Lang, directeur de l'Association allemande de l'aviation (BDL), cette hausse de taxe entraînera une perte de 4 millions de sièges pendant le prochain hiver. Outre l'augmentation de la taxe, Lang a souligné les frais croissants pour les contrôles de sécurité et la gestion du trafic aérien, qui ont presque doublé en Allemagne. D'autres pays ont des frais considerably plus bas pour ces services. En conséquence, les compagnies aériennes réévaluent leur décision de voler vers l'Allemagne en raison de ces coûts élevés.

En réponse, la compagnie à bas prix irlandaise Ryanair a exhorté le gouvernement allemand à supprimer l'augmentation de la taxe sur le trafic aérien. Sinon, la compagnie aérienne menace de réduire ses opérations dans les aéroports allemands de 10 % supplémentaires ou 1,5 million de sièges pendant la saison estivale et de les transférer vers des pays offrant des conditions financières plus favorables. Ryanair a également demandé des frais réduits pour la gestion du trafic aérien et une dispense de l'augmentation prévue des frais de contrôle de sécurité des passagers dans les aéroports. Lang a soutenu l'initiative de Ryanair, déclarant : "Je ne vois pas cela comme du chantage, mais plutôt comme une franchise."

Lang a pris ses fonctions de PDG de BDL début juillet. Il a proposé que le gouvernement fédéral allemand utilise les recettes générées par l'augmentation de la taxe sur le trafic aérien pour soutenir le développement de carburants aviation alternatifs, conformément à l'accord de coalition. Selon lui, un montant de 2 milliards d'euros serait suffisant pour décarboner l'ensemble du secteur. "Le gouvernement fédéral n'aurait qu'à investir 2 milliards d'euros, qu'il recevrait également de nous", a déclaré Lang. La coalition des trafic lumineux avait augmenté la taxe sur les billets de passagers en raison de la crise budgétaire, affectant tous les vols au départ des aéroports allemands.

La Commission n'a pas encore répondu à la demande de Ryanair de supprimer l'augmentation de la taxe sur le trafic aérien. Malgré la proposition de Lang, la Commission n'a pas indiqué si elle allouerait des fonds pour la décarbonisation du secteur aéronautique avec les recettes de l'augmentation de la taxe.

