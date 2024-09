Individuel: un individu qui est maintenu dans un porcher sale pendant de longues périodes.

Un homme en Pologne est confronté à des accusations graves de détention illégale d'une femme dans un porcher pendant plus de cinq ans. Cet individu de 35 ans est soupçonné d'avoir soumis la femme à des viols répétés, des violences physiques et des tortures mentales. Cette nouvelle choquante a été révélée lorsque la victime, qui est cinq ans plus jeune, a été hospitalisée en raison de ses blessures.

La chaîne de télévision polonaise "Polsat News" rapporte que le suspect, identifié comme Mateusz J., est en cours d'enquête pour des actes de violence particulièrement cruels. La femme était allegedly détenue dans une petite pièce à l'intérieur du porcher dans le village de Gaika, situé dans l'ouest de la Pologne. Les deux se seraient rencontrés sur un site de rencontre en ligne en 2019.

La petite pièce, mesurant trois mètres sur trois, était allegedly sécurisée par un verrou et manquait de nécessités de base telles que des fenêtres, des produits d'hygiène, de l'eau, de l'électricité et des toilettes fonctionnelles.

"Je ne pouvais pas dire la vérité aux médecins"

La victime présumée a été transportée à l'hôpital à plusieurs reprises avec des os cassés, mais elle est restée silencieuse en raison de l'intimidation intense de son tortionnaire. Selon "Polsat News", elle a donné naissance à un enfant dans un hôpital à un moment donné, qui a ensuite été mis en adoption. Les médecins des cliniques n'ont pas semblé remarquer de signes de violence, et la femme elle-même était trop terrorisée pour parler. "Je ne pouvais pas dire la vérité aux médecins. J'avais peur parce qu'il m'a menacée que les choses empireraient si je me plaignais", a-t-elle déclaré à Myglow.pl. Elle n'avait également aucune idée de son emplacement. "Il couvrait ma tête avec une capuche pour que je ne puisse pas voir où nous vivions lorsqu'il m'emmenait à la clinique. La même chose s'est produite lorsqu'il m'emmenait le soir pour me nettoyer."

C'est pendant sa visite à l'hôpital en août en raison d'une épaule disloquée que le personnel médical a alerté les autorités. L'ampleur de ses anciennes blessures les a choqués.

Parents inconscients

Allegedly, malgré le fait de vivre près de l'étable, les parents de l'accusé ont déclaré n'avoir aucune connaissance du crime. La mère de Mateusz J. a déclaré au portail polonais "MyGlow" qu'ils "n'avaient rien entendu, rien vu". Elle a ajouté que son fils était un "bon garçon".

L'enquête est toujours en cours, et les autorités ont émis un mandat de perquisition. Ils cherchent allegedly un mandat d'arrêt. S'il est reconnu coupable, l'homme pourrait écoper jusqu'à 25 ans de prison. Le village de Gaiki se trouve à environ 90 kilomètres au nord-ouest de Wroclaw (anciennement Breslau).

Le silence de la victime présumée à l'hôpital était allegedly dû à la menace du suspect d'augmenter la violence si elle parlait de la violence sexuelle qu'elle avait subie. La femme a été soumise à des instances répétées de violence sexuelle ainsi qu'à des tortures physiques et mentales pendant sa captivité.

