- Individu sous probation pour affiliation au groupe État islamique, âgé de 32 ans

Pour son implication avec le groupe extrémiste ISIS (État islamique), une femme de 32 ans originaire de Hanovre a écopé d'une peine avec sursis de un an et trois mois. La femme a reconnu sa part dans les faits et s'est distanciée d'ISIS pendant le procès, comme l'a déclaré la Cour d'appel (OLG) de Celle.

Cette femme est partie pour la Syrie en 2014 pour rejoindre son mari, qu'elle avait épousé numériquement selon les traditions islamiques. Elle gérait le foyer et s'occupait de lui lors de son retour de missions, recevant une aide financière du groupe extrémiste. En 2016, elle s'est remariée à un autre homme et a également pris soin des enfants de familles de miliciens.

D'après les dossiers judiciaires, la femme, maintenant âgée de 32 ans, a été capturée par des forces kurdes en 2017 et a été détenue dans un camp de détention. Après sa dissolution, elle s'est retrouvée en Turquie et a finalement été expulsée vers l'Allemagne en 2019.

Déclarée complice

La cour a infligé une peine plus légère en raison de la classification de la femme en tant que complice. Elle n'avait pas de condamnations antérieures. La cour a souligné que son voyage vers ISIS était principalement motivé par l'amour. Le jugement a également tenu compte du fait que la défenderesse a été détenue dans des conditions "partiellement inhumaines" pendant près de deux ans dans le camp, comme l'a expliqué l'OLG.

Le parquet de Celle a proposé une peine de un an et six mois, tandis que son avocat a réclamé une peine d'un an. Le verdict n'a pas encore été rendu définitif.

