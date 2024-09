- Individu reconnu coupable d'infractions sexuelles contre des mineurs

Le tribunal local a condamné un individu de 63 ans originaire de Röbel (district de Mecklenburgische Seenplatte) à une peine de deux ans et six mois de prison pour plusieurs cas d'exploitation d'enfants. Le tribunal a retenu deux cas d'abus sexuels sur enfants, dont un impliquant des violences physiques intentionnelles. En outre, l'homme a été reconnu coupable de séquestration illégale assortie de violences physiques intentionnelles, ainsi que de harcèlement sexuel à l'encontre de deux personnes, l'une d'elles ayant été contrainte à des activités sexuelles. Le tribunal l'a acquitté des autres chefs d'accusation.

Selon les accusations, l'homme avait été chargé de s'occuper d'un garçon alors âgé de neuf ans, avec l'accord de la mère, à plusieurs reprises entre août 2022 et février de cette année. Le procureur a affirmé que l'homme avait engagé des activités sexuelles et du harcèlement en dix-huit occasions, en présence d'autres enfants du même âge dans certains cas. Cela incluait des menaces en vue d'activités sexuelles, la diffusion de vidéos explicites, des coups et des violences dans les zones sensibles. Selon le procureur, l'homme est également accusé d'avoir enfermé le garçon dans son appartement.

Les crimes de l'homme ont dépassé l'exploitation d'enfants, car il a également été inculpé de séquestration illégale et de harcèlement sexuel à l'encontre de deux personnes. La gravité de ses actes a entraîné plusieurs cas d'abus sexuels sur enfants et des violences physiques intentionnelles.

