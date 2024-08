- Individu attaqué <unk> enfant détenu pour tentative d'homicide présumée

Un individu de 29 ans est sous surveillance pour avoir prétendument attaqué et grièvement blessé son père à Leinfelden-Echterdingen, une partie d'Esslingen. Selon les autorités, l'homme a été arrêté mercredi et accusé d'avoir tenté de tuer son père à coups de pied et de poing. L'attaque aurait eu lieu lundi dans leur logement commun, un immeuble d'appartements.

La victime âgée a été transportée à l'hôpital. Le fils a été arrêté mardi. Les motifs de l'agression restent inconnus pour l'instant.

Le fils pourrait être inculpé de 'meurtre par imprudence' en raison de ses actes violents. Si les blessures du père s'avèrent mortelles, les circonstances de l'affaire pourraient être réévaluées et modifiées en conséquence.

